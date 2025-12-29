美容クリエイターの芹咲りいなが、Z世代のための恋愛バラエティ『失恋ドーナッツ』に出演した。

【映像】本人にそっくり！モノマネメイクした新垣結衣と武井咲

芹咲は自己紹介で「モノマネメイクが得意」と語り、「力を入れさせていただいております」とアピール。これには番組MCの郄橋ひかるが「めっちゃ似てるんです」と興奮気味に反応するなど、SNSで話題のメイク技術と知名度の高さがスタジオを沸かせた。

現在は華やかなルックスで注目を集める芹咲だが、高校時代は「スッピンボサボサで学校行くタイプ」だったと告白。「女友達からも超いじられキャラ、もう芸人キャラみたいな感じ」で過ごしていたという、現在の姿からは想像もつかない意外な過去を明かした。

番組では、美しく変身した姿でかつて好きだった男性と再会した際の残念すぎるエピソードを披露。しかし、男は芹咲の変化を見て「こんなに可愛くなるんだったら、あの時付き合ってればよかったな」と手のひらを返したという。

この残念すぎる発言に、芹咲は「昔の優しい彼はどこ行ったの…」とガッカリ。強引な誘い方をする彼に対し「無理」と拒絶し、スタジオの共感を呼んでいた。

（ABEMA／『失恋ドーナッツ』より）