7人組アイドルグループ、アップアップガールズ（2）（読み：カッコニキ）が29日、東京・台場のZeep Diver Cityでワンマンライブ「にきちゃん大勝負っ!! in Diver City(TOKYO)」を開催した。来年1月に配信リリース予定の新曲「終わりよければすべてよしじゃない」や「Be lonely together」「世界で一番かわいいアイドル」など全17曲を熱唱した。

同グループはアップアップガールズ（仮）の妹分として、2017年（平29）8月にデビュー。高萩千夏（28）、鍛治島彩（26）、島崎友莉亜（23）、新倉愛海（22）に、先月30日に兵頭美波（22）、今田花琳（22）、藤永みれい（22）が加わった。新体制では初の単独ライブとなった。

メンバーたちはグループカラーの白を基調に、それぞれのメンバーカラーを配したキラキラの衣装で登場。

デザインを担当したリーダー高萩は「本日は“にきちゃん”に会いに来てくれてありがとうございます。ついに今日、新体制スタートの日がやって来ちゃいました。キラキラの衣装で、たくさんキラキラします。あなたのハートにズキューン！」。新メンバーの藤永は「この1カ月、一生懸命練習してきた成果を見てください」と話した。

姉妹グループがゲスト出演。アップアップガールズ（仮）は「ATTENTION未来」、アイドル兼プロレスラーグループのアップアップガールズ（プロレス）は「カワツヨレンジャー」を披露した。