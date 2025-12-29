12月29日に大井競馬場で行われたダート競馬の総決算「第71回東京大賞典（G1）」当日に、TCKイメージキャラクターを務める池田エライザが来場した。

池田は表彰式のプレゼンターを務めたほか、競馬中継番組への生出演やレース前のミニトークショーにも登場。東京大賞典当日の大井競馬場を大いに盛り上げた。

ミニトークショーでは、黒のロングコートに大ぶりのアクセサリーを合わせた装いで登場。師走とは思えない陽気に包まれた場内で、来場者に呼びかけながら会場を和ませた。大井競馬場の雰囲気については、「お客さんが入った大井競馬場に来たのは初めてで、想像以上の熱気に圧倒された」と語った。

トークショーに登場したTCｋイメージキャラクターの池田エライザ (C)東京シティ競馬

「競馬の楽しさを知ってほしい」

TCKイメージキャラクター就任については、「私でいいのかなと思ったが、幅広い世代で競馬が楽しまれているので、私を応援してくれている方にも競馬の楽しさを知ってほしい」とコメント。CMでの共演者についても「プロフェッショナルな皆さんと共演できて本当に光栄だった」と振り返り、完成したCMについては「レースの緊張感や高揚感が伝わる内容になった」と話した。

この日は競馬観戦も初体験だったという池田は、東京大賞典の注目馬としてナルカミを選択。「ビギナーズラックを信じて選んだ」と理由を明かし、「初めて馬券を買って、皆さんと同じようにドキドキワクワクしています。年の瀬なので大盛り上がりしていきましょう！」とメッセージを送った。

レース後は表彰式プレゼンターとして勝利ジョッキーの矢野貴之騎手とともにファンの声援に応え、場内の熱気に包まれながら東京大賞典当日の締めくくりを彩った。