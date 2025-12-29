¥ï¥ê¥¨¥ï¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ËÌá¤ë¤¿¤á¥·¥ç¡¼¤ò·çÀÊ¤·¤¿¡× »ñ³ÊÄä»ß½ªÎ»¤Ç¶¥µ»Éüµ¢¤Ø
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¤Ç£²£°£²£²Ç¯ËÌµþÅßµ¨¸ÞÎØÃæ¤Ë¥É¡¼¥Ô¥ó¥°ÌäÂê¤¬È¯³Ð¤·¡¢£´Ç¯´Ö¤Î»ñ³ÊÄä»ß½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿¥«¥ß¥é¡¦¥ï¥ê¥¨¥ï¡Ê£±£¹¡á¥í¥·¥¢¡Ë¤Îº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ï¥ê¥¨¥ï¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥ÄÃçºÛºÛÈ½½ê¡Ê£Ã£Á£Ó¡Ë¤«¤é²¼¤Ã¤¿£´Ç¯´Ö¤Î»ñ³ÊÄä»ß´ü´Ö¤¬£²£µÆü¤Ç½ªÎ»¡£ËÌµþ¸ÞÎØ»þ¤Ï¶â¥á¥À¥ë¸õÊä¤À¤Ã¤¿¶¯¹ë¤Îº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥í¥·¥¢¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤Ï¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÀ¤³¦¤ËÌá¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¥ï¥ê¥¨¥ï¤¬£²£¸Æü¤Ë¥â¥¹¥¯¥ï¤Ç³«¤«¤ì¤¿¥·¥ç¡¼¤Ë»²²Ã¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿¶ÉÕ»Õ¤Î¥¤¥ê¥ä¡¦¥¢¤Ù¥ë¥Ö¥Õ»á¤¬ÀâÌÀ¤·¤¿ÆâÍÆ¤òÊóÆ»¡£Æ±»á¤Ï¡Ö¥«¥ß¥é¤Ïº£¤Ï¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÀáÌó¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ËÌá¤ê¤¿¤¤¤«¤é¤À¡£»ä¤¿¤Á¤ÏÈà½÷¤ò±þ±ç¤·¡¢Èà½÷¤Î±éµ»¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Èà½÷¤Ï¤È¤Æ¤âºÍÇ½¤¬¤¢¤ë¡£Èà½÷¤ÎÉü³è¤¬¸½¼Â¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢¶¥µ»²ñÉüµ¢¤Ø½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤½¤ì¤Ï¡¢Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤È¤¤¤¦Éüµ¢¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£Èà½÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¹ñ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¡£Èà½÷¤Ë¤Ï¡¢ÂÎÎÏ¡¢¼ã¤µ¡¢ºÍÇ½¡¢¹ñÌ±¤«¤é¤Î°¦¡¢¤½¤·¤Æ¥µ¥Ý¡¼¥È¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿¿¤Î¡¢´°Á´¤ÊÉüµ¢¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´üÂÔ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ö¥é¥ó¥¯¤ò·Ð¤Æ¤É¤ó¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«¡¢ÃíÌÜ¤À¡£