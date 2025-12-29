¥Ç¥£¥¯¥Æ¥ª¥ó¤¬Áí¹çÍ¥¾¡¡Ä2025 G/Jpnµ¥°¥é¥ó¥É¥Ü¡¼¥Ê¥¹³ÎÄê
¡¡ÃÏÊý¶¥ÇÏ½êÂ°ÇÏ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö2025 G/Jpn1 ¥°¥é¥ó¥É¥Ü¡¼¥Ê¥¹¡×¤ÎÁ´ÂÐ¾Ý¶¥Áö¤¬¡¢ÅìµþÂç¾ÞÅµ¡ÊÂç°æ¡Ë¤ò¤â¤Ã¤Æ½ªÎ»¤·¤¿¡£
¡¡Ç¯´ÖÀ®ÀÓ¤Î½¸·×¤Î·ë²Ì¡¢¥Ç¥£¥¯¥Æ¥ª¥ó¡ÊÂç°æ¡¦¹Ó»³¾¡ÆÁ±¹¼Ë¡Ë¤¬¹ç·×16¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢2025 G/Jpn1 ¥°¥é¥ó¥É¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤ÎÁí¹çÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¥Ç¥£¥¯¥Æ¥ª¥ó¤Ï¡¢ÀîºêµÇ°2Ãå¡¢½©¤Ë¤Ï¥³¥ê¥¢¥«¥Ã¥×±óÀ¬¤Ç¤Î¾¡Íø¤òµó¤²¡¢¤µ¤é¤ËÅìµþÂç¾ÞÅµ¤Ç¤ÏÃÏÊý½êÂ°ÇÏ¤È¤·¤Æ20Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤òÃ£À®¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ç¯´Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ°ÂÄê¤·¤¿³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡2°Ì¤Ë¤Ï¡¢±©ÅÄÇÖ2Ãå¡¢Åìµþ¥À¡¼¥Ó¡¼4Ãå¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥À¡¼¥È¥¯¥é¥·¥Ã¥¯7Ãå¤È3ºÐ¥À¡¼¥È»°´§¶¥Áö¤Ë³§¶Ð¤·¡¢¹ç·×15¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥Ê¥¤¥È¥ª¥Ö¥Õ¥¡¥¤¥¢¡ÊÂç°æ¡¦ÅÏîµÏÂÍº±¹¼Ë¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£3°Ì¤Ï¡¢Åìµþ¥À¡¼¥Ó¡¼3Ãå¤äÅìµþÂç¾ÞÅµ¤Ç¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È³ÍÆÀ¤Ë¤è¤ê¡¢¹ç·×10¥Ý¥¤¥ó¥È¤òµó¤²¤¿¥·¡¼¥½¡¼¥²¡¼¥à¡ÊÂç°æ¡¦Æ£ÅÄµ±¿®±¹¼Ë¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÚÅìµþÂç¾ÞÅµ¡ÛÂç°æ½êÂ°¥Ç¥£¥¯¥Æ¥ª¥ó¤¬ÂçÀÜÀï¤òÀ©¤¹¤ë¡Ä¥ß¥Ã¥¡¼¥Õ¥¡¥¤¥È¤Ï2ÃåË«¾Þ¶â¤¬¸òÉÕ¤µ¤ì¤ëÀ©ÅÙ
¡¡Æ±À©ÅÙ¤Ï¡¢ÃÏÊý¶¥ÇÏ½êÂ°¤ÎÍÎÏÇÏ¤¬G/Jpn1¶¥Áö¤Ø¤ÎÅ¾Àï¤òÂ¥¤¹¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë2025Ç¯¤«¤é¿·Àß¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢Ç¯´Ö³ÍÆÀ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢¾å°Ì10Æ¬¤ÎÇÏ¼ç¤ª¤è¤ÓÄ´¶µ»Õ¤ËË«¾Þ¶â¤¬¼øÍ¿¤µ¤ì¤ë¡£Áí¹ç1°Ì¤Ë¤Ï¡¢ÇÏ¼ç¤Ë2000Ëü±ß¡¢Ä´¶µ»Õ¤Ë1000Ëü±ß¡¢¹ç·×3000Ëü±ß¤ÎË«¾Þ¶â¤¬¸òÉÕ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ü¥Ý¥¤¥ó¥È½ç¡¡¢¨¾å°Ì10°Ì
1°Ì¡¡¥Ç¥£¥¯¥Æ¥ª¥ó¡ÊÂç°æ¡¦¹Ó»³¾¡ÆÁ±¹¼Ë¡Ë16pt
2°Ì¡¡¥Ê¥¤¥È¥ª¥Ö¥Õ¥¡¥¤¥¢¡ÊÂç°æ¡¦ÅÏîµÏÂÍº±¹¼Ë¡Ë15pt
3°Ì¡¡¥·¡¼¥½¡¼¥²¡¼¥à¡ÊÂç°æ¡¦Æ£ÅÄµ±¿®±¹¼Ë¡Ë10pt
4°Ì¡¡¥¹¥Þ¥¤¥ë¥Þ¥ó¥Ü¡ÊÂç°æ¡¦ºä°æ±Ñ¸÷±¹¼Ë¡Ë8pt
5°Ì¡¡¥Õ¥ì¥ó¥É¥í¡¼¥Þ¡ÊÂç°æ¡¦¾å¿ù¾»¹¨±¹¼Ë¡Ë7pt
6°Ì¡¡¥«¥»¥Î¥¿¥¤¥¬¡¼¡ÊÂç°æ¡¦éâÌ¾ÍºÂÀ±¹¼Ë¡Ë6pt
6°Ì¡¡¥Ê¥ó¥»¥¤¥Û¥ï¥¤¥È¡ÊÂç°æ¡¦ÊÆÅÄ±ÑÀ¤±¹¼Ë¡Ë6pt
8°Ì¡¡¥®¥¬¥¥ó¥°¡ÊÁ¥¶¶¡¦°ð±×µ®¹°±¹¼Ë¡Ë5pt
8°Ì¡¡¥±¥ó¥·¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¡ÊÁ¥¶¶¡¦º´Æ£ÍµÂÀ±¹¼Ë¡Ë5pt
8°Ì¡¡¥ß¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥¤¥¢¡ÊÂç°æ¡¦ÅÏîµÏÂÍº±¹¼Ë¡Ë5pt