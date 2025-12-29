女優の柴田理恵（66）が29日放送のフジテレビ「超しらべてみたら」（後6・10）にVTR出演し、自身が受け取っている年金額を告白した。

明大卒業後に劇団東京ヴォードヴィルショーに入団し、1984年には久本雅美や佐藤正宏ら仲間とともにWAHAHA本舗を旗揚げ。その後ドラマやバラエティー番組にも活躍の場を広げ、今年芸歴45年目を迎えた。

下積み時代は収入は少なかったが国民年金に加入してきちんと支払っていたそうで、現在の年金額は2カ月分で「12万8778円」。1カ月あたり6万4389円と判明した。

近年、個人事務所を設立後は厚生年金保険料を払うようになったが「少ないですね、国民年金って。そういうものだとは思っていたんですけど」としみじみ。

小遣い程度の稼ぎしかなかった若手の頃も国民年金保険料を欠かさず納めていた陰には、小学校教師だった母の教えがあったという。「とにかく健康保険と年金だけはきちんとやらなきゃだめだっていうことを凄く言われて」。不安定な道に進んだ愛娘を心配して助言してくれたそうで「“いつまでもあると思うな親と金”ってずっと言われていた」と今年天国へ旅立った母に感謝していた。