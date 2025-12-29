メイベリン ニューヨークのリキッド ファンデーションが進化♡素肌美ルミマット誕生

素肌そのものがきれいに見えるベースメイクが注目される今、メイベリン ニューヨークの人気SPステイシリーズから嬉しいニュースが到着しました。軽やかな付け心地と崩れにくさを両立した「SPステイ ルミマット リキッド ファンデーション」が、洗練されたパッケージにリニューアルして登場します。ナチュラルなのにきちんと盛れる仕上がりで、毎日のメイクがもっと心地よく♡新しい季節のベースメイク選びにぴったりの一品です。

超うす膜で30時間*1続く美肌

「SPステイ ルミマット リキッド ファンデーション」は、リアルスキンフィルム処方を採用。

柔軟性のある格子状の膜が肌の動きと一体化し、ヨレにくく美しい仕上がりを長時間キープ1します。シリーズ内比-22%薄膜3、-54%軽いフォーミュラ*4で、羽のような軽さを実現。

ノーファンデ感覚なのに、素肌美をしっかり演出してくれます。

毛穴レス*2なルミマット仕上げ

気になる毛穴や色ムラをしっかりぼかし*2、ナチュラルな光をまとったルミマット肌へ。厚塗り感が出にくく、なめらかで均一な印象に仕上がるのが魅力です。

少量でも高い完成度を叶えてくれるため、素肌感を大切にしたい日常メイクにもぴったり。清潔感のある肌印象が続きます。

半プッシュで完成する簡単ベース

使い方はとてもシンプル。約半プッシュで全顔に使用でき、少量を素早く伸ばしてなじませるだけ。さらにカバーしたい部分は重ね塗りで調整可能です。

忙しい朝でも手早く仕上がり、テクニックいらずで理想のベースメイクが完成します。

メイベリンSPステイルミマットリキッドファンデーション



価格：2,992円（税込）

色展開：N01／C05／N10／N20／N30／C20／W20

発売日：2026年2月10日

*1メイベリンニューヨーク調べ。個人差があります。

*2メイクアップ効果による。

*3当社従来品比。

*4フォーミュラの密度。当社従来品比。

軽やかに盛れる新定番ファンデ♡

軽さ、密着感、仕上がりの美しさを高次元で叶える「SPステイ ルミマット リキッド ファンデーション」。まるで何も塗っていないかのような心地よさで、毎日のメイクがもっと楽しくなります。

リニューアルしたパッケージとともに、素肌美を引き立てる新定番として活躍してくれそう。ナチュラルなのにきちんと盛れる理想の一本で、自分らしい美肌を楽しんでみてください♪