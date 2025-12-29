昨年8月にタレントのやす子（27）に対する不適切投稿で活動休止し、プロレスラーとして再出発することを発表したフワちゃん（年齢非公表）が29日、東京・両国国技館で行われた女子プロレス「スターダム」の大会に出場。2年8カ月ぶりとなるプロレス再デビュー戦で師匠・葉月（28）と激闘を見せたが最後は強烈なダイビングセントーンの前に沈んだ。

様子見モードだった観衆の心をつかんだのは大技「シャイニング・ウィザード」だった。

そこから怒とうの反撃を見せ「最後の最後まで勝つつもりで」の言葉通り、師である葉月を倒しに行った。

激闘後、技についてフワちゃんは「（3年前に）葉月さんと戦った時に習得した私の大切な必殺技で、もう（本家の）武藤（敬司）さんのシャイニング・ウィザード…いろんな角度から何万回も見て研究して」と説明。その際には「武藤さんさ、活動休止中にさ、前さアメリカで会ってさ“フワちゃん写真撮っていい？”って言うから撮ったんですよ。そしたらすぐにXに載せようとしてたからさ“今はダメですよ”って言って。“えっ？ダメなの？”“ダメですよ”って」といったやりとりがあったことを明かした。「ようやくそんなこぼれ話もできるようになりました。（活動休止中に）緊張しながら“プロレスやりたいんですよ”って言って…（どこかかで）言わないかなって新お会いだったけど言わなかった」。師・葉月、そして「恩がある」武藤に感謝の思いを口にし「フワちゃんのシャイニング・ウィザードに…しっかり自分の技にしていきたいと思います」と誓った。