コスパがいいと思う「神奈川県の1200円未満のお土産」ランキング！ 2位「鮎の塩焼きせんべい」を抑えた1位は？【2025年調査】
街がクリスマスや新春の装飾で華やぎ、年明けの箱根駅伝への期待も高まるなか、この時期ならではの活気溢れるお土産選びが楽しくなる季節です。自分用のちょっとした贅沢にはもちろん、日頃お世話になっている方へ「ありがとう」の気持ちを込めて贈りたい、満足度の高い逸品を厳選しています。
All About ニュース編集部では、2025年12月19日、全国10〜60代の男女250人を対象に、「神奈川県のお土産（値段別）に関するアンケート」を実施しました。その中から、コスパがいいと思う「神奈川県の1200円未満のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
※値段は一部サイズを参考にしています
※値段は各公式Webサイトより引用
【6位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「12枚入りで1000円以下というコスパの良さがあり、簡単に職場やお友達にも配れるから」（20代女性／神奈川県）、「枚数が多く、価格に対して満足度が高い。軽くて持ち運びやすく、配りやすい点も魅力」（40代男性／北海道）、「魚の形をしたせんべいで可愛らしいので、喜ばれそうだし、その割に値段は安いと思う」（40代女性／北海道）といった声が集まりました。
回答者からは「栄養バランスがよく食べやすい味で、海軍の歴史や文化を感じられる点が魅力」（10代男性／愛知県）、「日持ちして、持ち運びやすく、ワンコイン感覚で買える」（30代女性／東京都）、「カレーの中でも1番有名で美味しいから」（20代女性／愛知県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：鮎の塩焼きせんべい（三河屋）／79票三河屋の「鮎の塩焼きせんべい」は、第25回全国菓子大博覧会で「名誉総裁賞」を受賞した神奈川県指定銘菓です。厳選された国内産うるち米を使用し、厚木名産の鮎を形どった繊細な薄焼きの生地を、独自の「石焼き」製法でパリッとサクッとした極上の食感に焼き上げています。味は、たまり醤油や白醤油の双目、サラダ梅カツオ味など、こだわりの6種類。個包装の詰め合わせや箱入りのバリエーションも豊富で、職場やグループへの手土産としての利便性も高く、厚木エリアを代表する老舗の味として広く親しまれています。
1位：よこすか海軍カレー（調味商事）／88票調味商事の「よこすか海軍カレー」が1位に。レトルト1個648円という手軽さは、単に「安い」だけでなく、本格的なレストランの味を楽しめる「価値の高さ」で支持を得ました。1コイン＋αの投資で満足感の高い食事ができるため、複数人へのお土産としても喜ばれます。コストパフォーマンスの面でも、これほど満足度の高い神奈川土産は他にないと高く評価されました。
