4つの言葉の空欄に共通して入る「2文字のひらがな」を当てる脳トレクイズです。壮大な世界観の言葉もあれば、おなじみのおいしいお弁当の名前も登場。1分以内にすべての言葉を完成させて、脳をすっきりさせましょう！

言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！

今回は、言葉のスケールがバラバラな面白いラインアップです。日常の風景を思い浮かべながら、空欄にぴったりハマる文字を探してみてくださいね。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

□□あげ
□□ゅう
まくの□□
み□□

正解：うち

正解は「うち」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「うち」を入れると、次のようになります。

うちあげ（打ち上げ）
うちゅう（宇宙）
まくのうち（幕の内）
みうち（身内）

「宇宙（うちゅう）」のように大きな存在から、「身内（みうち）」のような関係性まで、いろいろな「うち」がありましたね。特に「幕の内（まくのうち）」はお弁当の定番ですが、ひらがなで分解するとぱっと思いつきづらい単語ではないでしょうか。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)