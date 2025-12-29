クリスマスに行きたい「兵庫県の絶景ドライブスポット」ランキング！ 2位「明石海峡大橋周辺ルート」、1位は？
寒さが本格的になる12月は、車内からゆったりと季節の移ろいや夜景を眺めるドライブデートが人気を集めています。心温まるクリスマスのひとときを彩る、一度は訪れたみたい魅力あふれるスポットが揃いました。
All About ニュース編集部では、2025年12月16日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に、ドライブスポットに関するアンケートを実施しました。その中から、クリスマスに行きたい「兵庫県の絶景ドライブスポット」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「夜景がイルミネーションのように楽しめそうだから」（30代女性／埼玉県）、「ライトアップされる橋と海の組み合わせはロマンチックだから」（30代女性／栃木県 ）、「明石海峡大橋周辺ルートを選んだ理由は、クリスマスにふさわしい海と光が織りなす壮大な絶景を、ドライブしながら気軽に楽しめるからです。世界最大級の吊り橋である明石海峡大橋は、日没後にライトアップされ、海上に浮かび上がる姿は幻想的で特別感があります」（30代男性／兵庫県）といった声が集まりました。
回答者からは「ドライブで淡路島に行ったことがあるけどサンセットラインはロマンチックでありクリスマスにはピッタリだから」（20代女性／大阪府）、「淡路島西海岸を縦断するこのルートは、瀬戸内海の穏やかな海と、美しい夕日が最大の魅力です。冬季でも温暖な気候と、充実した観光施設が三世代旅行に最適です。晴れた日の夕暮れ時には、瀬戸内海に沈む感動的な夕日を車内から、または海岸沿いの施設から安全に楽しめます。どの世代も心を打たれる景色です。近年、西海岸沿いにはおしゃれなカフェやレストラン、道の駅が充実しており、グルメや休憩場所には困りません。若者にも人気で、休憩しながらゆっくりと景色を楽しめます」（60代男性／青森県）、「海沿いを走りながら美しい夕日を楽しめるルートで、クリスマスに特別感のあるドライブができそうだからです」（20代女性／大阪府）といった声が集まりました。
2位：明石海峡大橋周辺ルート（淡路島北部アクセス）／68票2位にランクインしたのは、世界最大級の吊り橋「明石海峡大橋」を間近に感じるルートです。神戸から橋を渡り淡路島へ向かう高揚感は格別で、クリスマスの旅のスタートにふさわしい華やかさ。夜には橋が色鮮やかにライトアップされ、対岸の神戸の夜景とともに宝石箱をひっくり返したような美しさを誇ります。車内から煌めく海と街の光を眺める、贅沢なナイトドライブが楽しめます。
1位：淡路サンセットライン（淡路島西海岸）／108票圧倒的な1位に輝いたのは「淡路サンセットライン」です。淡路島の西海岸を南北に走るこのルートは、瀬戸内海に沈む夕陽の名所として絶大な人気を誇ります。冬の澄んだ空気が夕焼けの赤をより濃く引き立て、水平線が黄金色に染まる瞬間は言葉を失うほどの美しさ。沿道には近年話題のグルメスポットも多く、クリスマスの食事とセットで楽しめるのも魅力のポイントです。
回答者からは「ドライブで淡路島に行ったことがあるけどサンセットラインはロマンチックでありクリスマスにはピッタリだから」（20代女性／大阪府）、「淡路島西海岸を縦断するこのルートは、瀬戸内海の穏やかな海と、美しい夕日が最大の魅力です。冬季でも温暖な気候と、充実した観光施設が三世代旅行に最適です。晴れた日の夕暮れ時には、瀬戸内海に沈む感動的な夕日を車内から、または海岸沿いの施設から安全に楽しめます。どの世代も心を打たれる景色です。近年、西海岸沿いにはおしゃれなカフェやレストラン、道の駅が充実しており、グルメや休憩場所には困りません。若者にも人気で、休憩しながらゆっくりと景色を楽しめます」（60代男性／青森県）、「海沿いを走りながら美しい夕日を楽しめるルートで、クリスマスに特別感のあるドライブができそうだからです」（20代女性／大阪府）といった声が集まりました。
