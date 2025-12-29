【Anker】2025年最も選ばれたスピーカーは？ トップ5発表！ 1位は驚異のバッテリー性能誇る
Anker Japanは、2025年1月1日〜12月1日までの販売実績に基づき「Ankerベストセラーランキング2025」を公開しました。公式オンラインストアやAmazon、楽天市場などの実績を合計したものです。本記事では、多くのユーザーに支持されたスピーカー部門のトップ5を紹介します。
【画像】トップ3の製品一覧
スピーカー部門トップ3製品第3位は「Soundcore Mini 3」。旅行や車で使うのに最適なコンパクトサイズが高評価を得ました。第2位の「Soundcore Select 4 Go」は、低価格ながらイコライザーで好みの音色に変えられる点が気に入られています。第1位は「Anker SoundCore 2」でした。他社製品と比べても圧倒的に良いとされる低音と、2カ月に1度の充電で済む驚異のバッテリー性能がユーザーを驚かせています。
4位と5位にランクインした注目モデル第4位の「Anker SoundCore」は、お風呂で何年も使い続けられる驚愕の耐久性により、「最高」との声が上がっています。第5位の「Soundcore Motion 100」は、周囲の音に負けない高い音質を9000円以下の価格で実現している点が驚きを持って迎えられました。(文:All About ニュース編集部)
