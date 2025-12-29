¡ÖÃ¯¤Ë¤â»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤Áª¼ê¤Ë¡×¡¡Ê¡²¬ÂçÂç¹ê¡¦ÇòÃ«ÃìÀ¿¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼Âç²ñ¤ÇÁ´»î¹ç2·å¤Ç2Ï¢ÇÆ¤Ë¹×¸¥¡Ú¹â¹»¥Ð¥¹¥±¡¦¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×¡Û
¡¡¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ÎÁ´¹ñ¹â¹»Áª¼ê¸¢¡Ê¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×¡ËºÇ½ªÆü¤Ï29Æü¡¢ÅìµþÂÎ°é´Û¤ÇÃË»Ò·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Ê¡²¬ÂçÂç¹ê¤¬Åì»³¡ÊµþÅÔ¡Ë¤ò97¡½71¤ÇÇË¤Ã¤Æ2Âç²ñÏ¢Â³5ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£Æ±¹»¤ÎÏ¢ÇÆ¤Ï½é¤Ç¡¢Á´¹ñ¤Î¶¯¹ë¤¬½¸¤¦¡ÖU18¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°¡×¤È¹ç¤ï¤»¤Æ2Ç¯Ï¢Â³2´§¤Î²÷µó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ
¡¡º£²Æ¤ÎÆüËÜÂåÉ½¸õÊä¹ç½É¤Ë¾·½¸¤µ¤ì¤¿Ê¡²¬ÂçÂç¹ê¤Î1Ç¯À¸¡¦ÇòÃ«ÃìÀ¿¥¸¥ã¥Ã¥¯¤Ï14ÆÀÅÀ15¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤Î¡Ö¥À¥Ö¥ë¥À¥Ö¥ë¡×¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¹¶¼é¤ÇÏ¢ÇÆ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£½é¤á¤Æ·Þ¤¨¤¿¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×¤ÏÁ´6»î¹ç¤Ç2·åÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£¡Ö¤É¤ÎÀ¤Âå¤Ç¤â¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡£Ã¯¤Ë¤â»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È°ìÁØ¤ÎÀ®Ä¹¤òÀÀ¤¤ÍèÇ¯¤âÄºÅÀ¤òÁÀ¤¦¡£