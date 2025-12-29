バスケットボールの全国高校選手権（ウインターカップ）最終日は29日、東京体育館で男子決勝が行われ、福岡大大濠が東山（京都）を97―71で破って2大会連続5度目の優勝を飾った。同校の連覇は初で、全国の強豪が集う「U18トップリーグ」と合わせて2年連続2冠の快挙となった。

仲間に胴上げされ、笑みがこぼれた。福岡大大濠のチーム主将・勝又絆選手（3年）は、ゴール下の攻防で東山（京都）の外国人留学生に一歩も引かず、連覇に貢献。「このメンバーじゃないと日本一を達成できなかった。うれしくて感謝の気持ちでいっぱい」と声を弾ませた。

1年時からベンチ入りし、優勝した昨年も決勝で先発出場。今年はチーム主将となり、主力に下級生が多い部員をゲーム主将の榎木璃旺選手（3年）とまとめた。献身的なプレーを持ち味とする縁の下の力持ちで、リバウンドやルーズボールに果敢に飛び込む。

父の英彦さんの影響で小学4年からバスケットボールを始め、中村学園三陽中（福岡）3年夏に全国中学校大会に出場。同年冬はライジングゼファー福岡U―15（15歳以下）の得点源として「ジュニアウインターカップ」で日本一になった。

ただ、福岡大大濠高は中学時代のエースぞろい。「きつくて誰もやりたがらない部分を逆に自分が極めたら、武器になる」と磨いた。米プロNBAでリバウンドの名手だったデニス・ロッドマンが試合前に相手選手のシュートの癖や、ボールの軌道を分析した逸話を知り「予測が（試合に）つながる」と実践する。

試合中、必ず身に着けるヘアバンドがトレードマーク。小学5年生ごろからの習慣で「最初は父のものをノリで着けたら、自然と定着した。中学、高校になってもチャームポイントになった」と10本ほど持つ。卒業後は大学進学を希望し、将来はプロを目指す。（伊藤瀬里加）