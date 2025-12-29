29日に行われた全国高校バスケットボール選手権（ウインターカップ）で福岡大大濠が連覇を達成した。今年から片峯聡太監督（37）を支えるのが、2016年に同校を卒業した池田大輝（28）、谷口響（28）両アシスタントコーチ（AC）。試合後、選手たちに胴上げされた谷口ACは「単純にうれしい。生徒とスタッフのおかげ」と感無量の表情を浮かべた。

今春まで四日市メリノール学院高（三重）の監督を務めた池田ACは分析担当で、試合中は戦況や相手の狙いをいち早くつかんで片峯監督に伝達。主に控えメンバーを指導してきた谷口ACは、ベンチ内で選手の精神的なケアに回った。

2人のサポートもあって、決勝ではベンチ入り15人全員が出場。層の厚さを生かして強豪の東山（京都）を圧倒し、片峯監督は「彼らがしっかりと仕事をしてくれたおかげで、私も全体を見ながらメンバーチェンジを含めてゲームに集中できた」と感謝した。

2人が高校生のとき、チームは牧隼利選手（現B1大阪）ら後にプロで活躍するタレントぞろい。中学時代に目立った実績がなかった谷口ACは「バスケに携わりたい」と当時は珍しくマネジャーとして入部し、2年時の全国総体優勝などに貢献した。

ウインターカップは1、2年時に八村塁選手（レーカーズ）を擁する明成（現・仙台大明成）に決勝で敗れ、池田ACが途中からマネジャーに入った3年時も初戦で敗れた。谷口ACも「世話好きな性格なので指導者を目指したい」と福岡教育大に進み、近くの高校で外部コーチを務めた。池田ACは福岡大で学生コーチに。大学卒業後もともに経験を重ね、今春そろって母校での指導を始めた。

2人が高校生の時、20代でチームを率いていた片峯監督の背中を今も追う。池田ACは監督から学んだ「準備を失敗することは失敗を準備すること」との言葉を胸に刻み「大濠は全ての場所で日本一を目指している。日本一のACを目指したい」と志す。高校時代に届かなかった「冬の日本一」は、今の2人にとって通過点。黄金時代を築きつつある福岡大大濠を支え続ける。（伊藤瀬里加）