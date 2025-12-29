½é½Ð¾ì¤Î¶å½£Ê¸²½³Ø±à¤ÏÎò»ËÅª½é¿Ø¤â´°ÇÔ¡Ä¸µJ¥ê¡¼¥¬¡¼Í¸÷Î¼ÂÀ´ÆÆÄ¡Ö1ÅÀ¤â¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬²¿¤è¤ê¤â²ù¤·¤¤¡×¡ÚÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¡Û
¡¡¢¡Á´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢1²óÀï¡¡¶å½£Ê¸²½³Ø±à0¡½2ÉÍ¾¾³«À¿´Û¡Ê29Æü¡¢Uvance¤È¤É¤í¤¥¹¥¿¥¸¥¢¥àbyFujitsu¡Ë
¡¡º£Âç²ñÍ£°ì½é½Ð¾ì¤Î¶å½£Ê¸²½³Ø±à¤¬¡¢·èÄêÎÏ¤Îº¹¤ÇÎÞ¤ò¤Î¤ó¤À¡£Á°È¾6Ê¬¤ËÃ«Â¼¡Ê3Ç¯¡Ë¤Î¥·¥å¡¼¥È¤¬¥Ý¥¹¥È¤ò¤¿¤¿¤¯¤Ê¤É¡¢Áá¤¤»þ´Ö¤ËË¬¤ì¤¿¹¥µ¡¤òÀ¸¤«¤»¤Ê¤¤¡£Áê¼ê¤Î¸·¤·¤¤¥×¥ì¥¹¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤ï¤ì¡¢Á°È¾14Ê¬¡¢Æ±27Ê¬¤Ë¼ºÅÀ¤ò½Å¤Í¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¤Ï¥·¥å¡¼¥È0ËÜ¤Ë½ª¤ï¤êÎíÉõÉé¤±¡£¸½Ìò»þÂå¡¢J¥ê¡¼¥°¤ÎÊ¡²¬¤äÄ¹ºê¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿Í¸÷´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¡Ø°µÅÝ¤·¤Æ¾¡¤Ä¡Ù¤¬ÌÜÉ¸¤À¤Ã¤¿¡£1ÅÀ¤â¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬²¿¤è¤ê¤â²ù¤·¤¤¡×¤È¿°¤ò¤«¤ó¤À¡£
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ü¡¼¥ë¤ä¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤Î¶¯¹ë¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¿¶å½£Ê¸²½³Ø±à¤Ï¡¢2019Ç¯¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¤òÁÏÉô¡£ÍâÇ¯½¢Ç¤¤·¤¿Í¸÷´ÆÆÄ¤Î²¼¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÊÝ»ý¤·¤Æ¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ëÀï½Ñ¤òËá¤¡¢Ä¹ºê¸©Âç²ñ½à¡¹·è¾¡¤Ç¶¯¹ë¤Î¹ñ¸«¤òÇË¤Ã¤Æº´À¤ÊÝ»Ô¤«¤é½é¤ÎÂåÉ½¹»¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀÅ²¬¤Î¶¯¹ëÁê¼ê¤Ë¹¶¤á¤Î»ÑÀª¤ò´Ó¤¡¢¿·É÷¤Ï¿á¤«¤»¤¿¡£Í¸÷´ÆÆÄ¤Ï¡Ö´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Áê¼ê¤È¤Îµ÷Î¥´Ö¤ÎÃæ¤Ç¡¢Í¦µ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤ÈÁª¼ê¤ò¤¿¤¿¤¨¤ë¡£¶ì¤¤ÇÔÀï¤â¤³¤ì¤«¤éËÂ¤°Ä¹¤¤Îò»Ë¤Î°ì¥Ú¡¼¥¸¡£¼ç¾¤Î¾¾ËÜ¡Ê3Ç¯¡Ë¤Ï¡Ö¼éÈ÷¤Î¶¯ÅÙ¡¢¥Ñ¥¹¥¹¥Ô¡¼¥É¡¢·èÄêµ¡1ËÜ¤ò·è¤á¤ëÎÏ¤¬Áê¼ê¤Ë¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£¼¡¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï¤½¤³¤òËá¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸åÇÚ¤¿¤Á¤ËÂç²ñ½é¾¡Íø¤òÂ÷¤·¤¿¡£¡Ê¾å²¬¿¿Î¤¹¾¡Ë