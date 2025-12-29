ブレイクを期待させる働きぶり。堂々の２発。２回戦以降も得点を重ね「家邉凛太朗」の名前を全国に轟かせたい【選手権】
［高校選手権・１回戦］金沢学院大附（石川）２−１ 日章学園（宮崎）／12月29日／駒沢陸上競技場
「彼にとって人生を変えるゲームになるんじゃないかと思います」。金沢学院大附の北一真監督が口にしたように、日章学園との初戦でFW家邉凛太朗（３年）が見せたプレーはインパクト十分。選手権でのブレイクを期待させる働きぶりだった。
予選全試合で得点を奪うなどエースとして活躍してきた家邉は卒業後、大阪学院大への進学が決まっているが、４年後に小さい頃から描くプロサッカー選手になるという夢を叶えるために、選手権は格好の舞台。「去年、高岡（伶颯）選手がいたので、日章学園は注目されると思っていた。注目されているなかで活躍することによって、自分の名前も売れていくと考えていました」。
身体動作の上手さと身体の強さが持ち味で、失点のリスクを避けるため後方からの長いボールが増えた前半の立ち上がりは前線のターゲット役として機能。「家邉が収まるんで、他の二人も出ていきやすい」と振り返るのは北監督で、シャドーに入ったMF山田結互（３年）とMF中村旬（２年）の飛び出しを引き出す動きが印象的だった。
攻撃の起点として機能しつつ、自らも果敢にゴールを狙うと、前半20分には１本目のチャンスが訪れる。MF木村太一（２年）のスルーパスを受け、ドリブルでエリア内に進入したところを倒され、PKを獲得。自らキッカーとしてペナルティースポットに立ったが、勢いよく蹴ったシュートは枠の上に逸れ、天を仰いだ。
試合後は「自分がPKを決めていたら、もっと楽な試合になったと思う」と口にしたが、決定機を逃したメンタル的なダメージはなかったという。「自分たちの流れだったので、自分が点を取ったらチャラになるだろうと考えていた」という家邉にすぐさま２度目の決定機が訪れる。
26分、相手DFのパスミスを中央で受けると、そのまま右前方へとドリブルを開始。数日前の紅白戦でも同じ状況があり、その時は味方の上がりを待っていたが、北監督に「自分でシュートを打ちにいける選手にならないといけない」と言われたという。そうした言葉が頭にあったため、並走したDFを振り切って、思い切りよく打ったシュートがGKに阻まれながらも決まって、金沢学院大附が先制した。
直後の28分には日章学園に同点弾を決められたが、33分には３度目のチャンスが到来。MF北村蕾芽（２年）の大きな展開からDF餅田大夢（２年）が右サイドの高い位置に走り込むと、自らのマークが甘くなっていることに気付いた。「フリーになれると思った」と振り返る家邉はすかさずクロスを要求。ニアに走り込んで、ゴールネットを揺らした。
このゴールが決勝点となり、金沢学院大附が２−１で勝利。「アイツがうちの得点源というか、エースなのでしっかり仕事を果たしてくれました」と北監督が称える２ゴールだった。
チームを勝利に導くゴールは、家邉の自信に繋がるだろう。昨年の選手権、今年のインターハイと２度の全国大会でピッチに立ちながらも無得点。自らの得点でチームを勝たせられる選手になるため、色んなシュートの形を意識して自主練を重ねてきた。ストライカーとしての素質を持ちながら決定力が課題だったが、取り組みの成果が出始め、選手権予選は全試合でゴール。ただ点を決めるだけでなく、決勝点も多かった。
「自信が付いて、ここ最近はプレーを見ても“違うな”という感じはしていた」と口にするのは北監督で、点取り屋としての貫禄が出てきた。本人も確かな手応えを感じており、こう話す。「全国トップクラスの選手に近づいてきていると感じている。でも、自分よりも強い選手はいるので、そうした選手たちと比べられるぐらいの位置まで上がりたい」。
自らが全国屈指のストライカーだと証明するためには、１勝と２ゴールだけでは足りない。２回戦以降も得点を重ね、家邉凛太朗という名前を全国に轟かせる。
取材・文●森田将義
【記事】大晦日の２回戦全カードが確定！ 青森山田vs大津、米子北vs流経大柏、興國vs浜松開誠館などベスト16を懸けて注目対決が目白押し【選手権】
「彼にとって人生を変えるゲームになるんじゃないかと思います」。金沢学院大附の北一真監督が口にしたように、日章学園との初戦でFW家邉凛太朗（３年）が見せたプレーはインパクト十分。選手権でのブレイクを期待させる働きぶりだった。
予選全試合で得点を奪うなどエースとして活躍してきた家邉は卒業後、大阪学院大への進学が決まっているが、４年後に小さい頃から描くプロサッカー選手になるという夢を叶えるために、選手権は格好の舞台。「去年、高岡（伶颯）選手がいたので、日章学園は注目されると思っていた。注目されているなかで活躍することによって、自分の名前も売れていくと考えていました」。
攻撃の起点として機能しつつ、自らも果敢にゴールを狙うと、前半20分には１本目のチャンスが訪れる。MF木村太一（２年）のスルーパスを受け、ドリブルでエリア内に進入したところを倒され、PKを獲得。自らキッカーとしてペナルティースポットに立ったが、勢いよく蹴ったシュートは枠の上に逸れ、天を仰いだ。
試合後は「自分がPKを決めていたら、もっと楽な試合になったと思う」と口にしたが、決定機を逃したメンタル的なダメージはなかったという。「自分たちの流れだったので、自分が点を取ったらチャラになるだろうと考えていた」という家邉にすぐさま２度目の決定機が訪れる。
26分、相手DFのパスミスを中央で受けると、そのまま右前方へとドリブルを開始。数日前の紅白戦でも同じ状況があり、その時は味方の上がりを待っていたが、北監督に「自分でシュートを打ちにいける選手にならないといけない」と言われたという。そうした言葉が頭にあったため、並走したDFを振り切って、思い切りよく打ったシュートがGKに阻まれながらも決まって、金沢学院大附が先制した。
直後の28分には日章学園に同点弾を決められたが、33分には３度目のチャンスが到来。MF北村蕾芽（２年）の大きな展開からDF餅田大夢（２年）が右サイドの高い位置に走り込むと、自らのマークが甘くなっていることに気付いた。「フリーになれると思った」と振り返る家邉はすかさずクロスを要求。ニアに走り込んで、ゴールネットを揺らした。
このゴールが決勝点となり、金沢学院大附が２−１で勝利。「アイツがうちの得点源というか、エースなのでしっかり仕事を果たしてくれました」と北監督が称える２ゴールだった。
チームを勝利に導くゴールは、家邉の自信に繋がるだろう。昨年の選手権、今年のインターハイと２度の全国大会でピッチに立ちながらも無得点。自らの得点でチームを勝たせられる選手になるため、色んなシュートの形を意識して自主練を重ねてきた。ストライカーとしての素質を持ちながら決定力が課題だったが、取り組みの成果が出始め、選手権予選は全試合でゴール。ただ点を決めるだけでなく、決勝点も多かった。
「自信が付いて、ここ最近はプレーを見ても“違うな”という感じはしていた」と口にするのは北監督で、点取り屋としての貫禄が出てきた。本人も確かな手応えを感じており、こう話す。「全国トップクラスの選手に近づいてきていると感じている。でも、自分よりも強い選手はいるので、そうした選手たちと比べられるぐらいの位置まで上がりたい」。
自らが全国屈指のストライカーだと証明するためには、１勝と２ゴールだけでは足りない。２回戦以降も得点を重ね、家邉凛太朗という名前を全国に轟かせる。
取材・文●森田将義
【記事】大晦日の２回戦全カードが確定！ 青森山田vs大津、米子北vs流経大柏、興國vs浜松開誠館などベスト16を懸けて注目対決が目白押し【選手権】