注目の１年生FWはメンバー外。帝京長岡に“絶対はない”。指揮官はきっぱり「良い選手をどんどん使う」【選手権】
［高校選手権・１回戦］帝京長岡（新潟）５−０ 大社（島根）／12月29日／NACK５スタジアム大宮
12月29日に開催された全国高校サッカー選手権大会の１回戦で、帝京長岡が大社と対戦。前半40分にMF樋口汐音のゴールで先制すると、後半も圧倒する。４分にMF水澤那月が追加点を挙げると、25分と33分にMF和食陽向がネットを揺らし、40＋１分には途中出場のMF内田昊がダメを押し弾。５−０で大勝した。
試合内容も充実していた。スタート時は３−１−４−２で、後半20分前後から４−４−２に変更。２つのシステムのどちらでも、試合を優勢に進めた。布陣変更について、試合後に取材に応じた古沢徹監督は「どちらしかできないことは、ないです」とし、こう説明した。
「後半は大社さんのツーインテリオールの選手の運動量が落ちて、中盤に２人が残っている感じでした。そこを捕まえるために、ボランチを２枚にして４−４−２に変えました」
相手に応じて柔軟に戦えるチーム内では、熾烈な競争もあるという。この試合では、５つの交代枠をすべて使い切り、５点目を決めた内田ら途中出場の選手がそれぞれハイレベルなプレーを見せた。
一方、新潟県予選の決勝でスタメンに抜擢されるなど、中心選手の一人と目されていた１年生FWの児山雅稀はメンバー外だった。報道陣からこの点を問われた指揮官は、故障を否定し、以下の通り説明した。
「良い選手をどんどん使う形で、彼は１年生で、日本代表で日の丸を背負っている子ですけど、ポジション争いに勝たなければ、メンバーにも入れないです。このチームは絶対がないので。そういう意味で、またここから練習してもらって、メンバーにまず入って競ってもらえれば、という状況です」
選手権では、2019年度と20年度にベスト４に進出した強豪・帝京長岡はどこまで勝ち上がれるか。次戦は31日、高川学園（山口）と相まみえる。
構成●高校サッカーダイジェスト編集部
構成●高校サッカーダイジェスト編集部
