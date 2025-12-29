「プロレス・スターダム」（２９日、両国国技館）

元女子プロレスラーのタレント、愛川ゆず季（４２）が約２０人が出場したランブル戦に、シークレットとして電撃登場。会場は大きな驚きに包まれた。

最後まで勝ち残ることはできなかった愛川だが、グラビア活動の共通点を持つ姫ゆりあにタイガースープレックスを敢行するなど、年齢を超越したキレのある動きを披露。試合後は「スターダム旗揚げ１５周年記念シリーズ」（来年１月２１日、後楽園ホール）への出場を明言した。

愛川はバックステージに引き揚げると「めちゃくちゃ華のある選手とリングに上がりたい。期待してください」と語った。２０１３年３月に両国国技館で行われた自身の引退試合と比べて「私が引退した時より、お客さんがこれだけ入ってるのは本当にすごいなと思いました。勢いがあると思いました」と話した。

１試合限定で復帰した２１年３月のスターダム日本武道館大会以来のリング。現役時代より明らかに絞った肉体を披露。「産後８カ月なんですけど、子供を二人産むっていう夢を叶えて、また体づくりから始めて、今日のために練習を続けてきました。引退してからベストボディの大会で日本一になったりだとか、そういうトレーニングも始めたので、まあそこも出せたんじゃないかな」と手応えを口にした。

現時点では１月の試合のみに出場予定。それでも正式な引退からは久しいだけに、愛川は「自分で言うのもなんですけど、４２歳で１０年以上ぶりに登場して、このビジュアルを保ってるのと、この動きというは奇跡。ずっと私は奇跡を見せてきたから、１５周年でも私の奇跡を見せていきたい」と胸を張った。

１月の試合に向け「今日は久しぶりのリングで、蹴りが１００％じゃなかった。そこをあと１カ月あるので、仕上げて完璧なゆずポンを見せたい」と誓っていた。