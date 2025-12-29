タレントのフワちゃんが両国国技館で行われた「JR東海 推し旅 presents STARDOM DREAM QUEENDOM 2025」に登場し、再デビュー戦を行いました。



【写真を見る】【 フワちゃん 】プロレス再デビュー 葉月選手に完敗も「大好きなプロレスを本業として向き合っていきたい」ベルトへの夢も語る



2024年にSNS上で行った不適切な発言を理由に活動を自粛していたフワちゃんは、2025年11月に女子プロレス団体スターダムに入団したことを発表していました。フワちゃんは以前もテレビ番組の企画でプロレスデビューしており、今回の対戦相手である葉月選手は、これまでフワちゃんの師匠として指導を行っていました。









フワちゃんはこの日、お笑い芸人のZAZYから借りたピンクの羽を着けてリングイン。激闘の末、試合には敗れましたが、葉月選手は「フワちゃんの覚悟がウチには伝わった。」とフワちゃんを激励し、「皆さんには伝わりましたか？」と会場に呼びかけると大歓声が巻き起こりました。フワちゃんは‟最後の最後まで勝てると思ってやりました。ありがとうございました”と師匠へ感謝の言葉を伝えました。



試合後、フワちゃんは葉月選手とともに会見を行い、試合を終え‟痛くて、苦しくて、過酷でした。”と溢すと、‟大好きな葉月さんと再デビュー戦をできたことが、死ぬまで一生の宝物になったと思います。プロレスラーとしての改めて自信となった一戦でした。大好きなプロレスをこれから本業として向き合っていきたいのでこれからもどうぞよろしくお願いいたします。”と改めて葉月選手へ感謝を伝えました。







また、今後の目標としてフワちゃんは‟私は海外でも通用するような、世界に向けて発信していく力や英語力や表現力は得意だと思っているので、もっとスターダムを世界に羽ばたけるようにしたい。”と語ると、「ベルトを巻きたい」とも口にし‟私プロレスラーになったんだから夢を語るのはいいよね？”と自分を鼓舞しながら「ホープの新人になりたいです。」と力強く宣言しました。

【担当：芸能情報ステーション】