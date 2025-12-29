目の前で切り分けられるマグロの柵を買い求める客＝２９日、横浜市保土ケ谷区の魚幸水産

相鉄線天王町駅（横浜市保土ケ谷区）近くの洪福寺松原商店街には正月向けの食材や縁起物が並び、買い物客でにぎわっている。２９日も人気店に行列ができ、呼び込みの活気であふれた。

この日、最大１５０人が並んだ魚幸水産の名物はマグロの量り売り。１日１２０本ほどを解体し、その場で柵に切り分けて値付けする。両手にはみ出すほどの本マグロを「これで６千円」と売り込むと、客は手を上げて「買った！」

同市旭区の池田貢さん（７５）もお目当ての切り身を買い求め、「この活気こそ、年末の風物詩」と満足そうだった。

このほか、カニや数の子、いくら、紅白かまぼこ、正月飾りが店頭にずらり。買い物客は押し合いへし合いしながら進み、品定めを楽しんでいた。

同商店街振興組合によると、昨今の物価高に加え、年末は生鮮食品の仕入れ値が上がりやすい。伊藤彰芳理事長は「各店の努力で価格を抑えている」と明かす。

同商店街は横浜橋商店街（同市南区）、六角橋商店街（同市神奈川区）と並んで「横浜三大商店街」の一つとされ、約６０軒の商店が構える。歩行者天国の時間帯（通常正午〜午後６時）が２８日から３１日まで、午前１０時からに延長され、例年１日１０万人余りが訪れる。３０日が最もにぎわうという。