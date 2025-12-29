12月29日放送の「HENNGE presents BIZ-TECH Lounge」は、ゲストに三菱地所株式会社 DX推進部 ユニットリーダーの篠原靖直氏を迎えて、力を入れているDXの取り組みについて詳しくお話いただいた。

文化放送アナウンサー・甲斐彩加（アシスタント）「まずは企業プロフィールをご紹介いたします。三菱地所株式会社は1937年、三菱合資会社より分社独立し設立、100年以上に亘り、東京丸の内エリア一帯を“世界のビジネスセンター”へ育て上げてきました。その歴史の中で培われたノウハウを結集し、オフィス、住宅、商業施設、ホテル、物流施設、空港運営、データセンターなど様々な領域で事業を行っています。事業エリアは、丸の内のみならず、国内は北海道から沖縄まで、また、1970年代から海外事業にも取り組み、14か国以上で事業を展開するほか、“投資マネジメント”等の分野でもグローバルで推進されています」

HENNGE株式会社代表取締役社長・小椋一宏氏（パーソナリティ）「篠原さんは、どんな仕事内容に取り組まれているのでしょうか」

三菱地所株式会社 DX推進部 ユニットリーダー・篠原靖直氏「2020年にDX推進部という部署に着任をしまして、グループ全体のDX推進戦略を立てたり、実行支援をしたりというような仕事をしています。データの分析、利活用をしたり、デジタルマーケティングの高度化、支援をするというプロジェクトもあります。あとはDX推進部自身が新規事業を立ち上げて、それを拡大していく業務をやらせてもらっています」

甲斐「力を入れているDXの取り組みは何ですか？」

篠原「グループ企業全体のDX化、DX推進です」

小椋「詳しく教えてください」

篠原「ITやデジタルを活用することは、ビジネス上の課題を解消するソリューションが解決策の全てではないと思うんですけれども、多くの課題が解消できる便利なツールであるということは間違いないと思ってます。ただ、各事業のコンディションだったり、担当者の理解度、リテラシーみたいなものによって、受け止め方や取り組む姿勢はかなり幅があります。そこで、我々がやるのは、現状をデータで定量的に把握して、可視化をするところからスタートして、どこにその事業の成長上の課題があるかということを特定することをやります。その解消策を事業を推進しているメンバーと議論をしながら決めていく。実際に何かを試してみようという段階に入った後は、その成果をモニタリングしながらブラッシュアップ、改善を繰り返していく。そういう基本的な仕事の流れになっています」

小椋「具体的にどう解消されているのですか？」

篠原「事業によってさまざまな方法があって、ただデジタル化をするということ自体は目的ではなくて、DXはデジタルトランスフォーメーションという言葉の略なんですけども、デジタルは別に目的ではなく手段で、トランスフォームすることが目的だと思っています。

人がやっていた作業、業務フローを見直すことで効率化が図られるとか、場合によっては評価制度や報酬制度みたいな人事の領域に検討が及んだり、特にこだわりなく、何らかの形でトランスフォームすればよいと思って仕事をしています」

小椋「DX の取り組みの一つに共通認証 ID Machi Passというサービスがあると伺ったのですが、詳しく教えていただいてもよろしいでしょうか？」

篠原「弊社グループがユーザーの皆さんにご提供しているオンラインのサービスにシングルサインオンで入れて、一つの ID でいろんなサービスを使うことができるものです。これを私たちは街を作ってる会社なので、オンラインのサービスだけではなく、街の中でどこかにチェックインをしたり、オフィスの鍵を開けたり、そういうところでIDを使って個人を認証していく仕組みで、オンライン、オフライン両方で使える共通の認証IDというコンセプトで開発したものです」

甲斐「ポイントが貯まったりするんですね」

篠原「そうですね。例えば、丸の内のエリアは、丸の内ポイントという地域通貨みたいなものなんですけど、エリアの中でお買い物をすると、100円で1ポイント貯まって、1ポイント1円で使えます。そのポイントを貯めるためのアプリを使うためにこのMachi PassのID を使ってログインをしていただくということになっております。その ID を使って丸の内の中にある、三菱一号館美術館のチケットを買うこともできます」

甲斐「便利ですね」

小椋「実際に働いたり、街に来ている人たちが便利になる、あるいはその人たちがそこに行きたくなるといったことに主眼を当てて考えた結果としてのデジタルの活用ということで、すごく刺激的なお話をお聞きすることができました」