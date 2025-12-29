M!LK佐野勇斗、佐野アワードを直筆で発表「朝の4時まで書いておりました」 驚きの声相次ぐ「達筆だねー！」「寝てください」
俳優で5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの佐野勇斗が29日、自身のXとインスタグラムを更新。「佐野アワード」を発表し、毛筆の腕前を披露した。
【写真あり】達筆すぎる！M!LK佐野勇斗が佐野アワードを直筆で発表
佐野は、公式Xで「佐野アワード 大賞は【紅白】に決定しました！結成11年目で夢だった舞台に立てたので選ばせていただきました」と発表。「来年も出られるように頑張ります！」とつづった。
また、毛筆でしたためた「紅白」の文字を投稿。「昨日朝の4時まで書いておりました。とても眠いです」と明かした。
さらに、インスタグラムには「紅白」のほか、「イイじゃん」「滅」「GP帯初主演」「レコ大」「Mステ」「流行語大賞」「納車」「チョコ爆発」といった2025年の佐野とM!LKを代表する言葉をしたためた作品も公開。「来年もみ!るきーずを、日本中の皆さんを楽しませられるように頑張りたいと思います！」と意気込みをつづった。
この投稿には「達筆だねー！」「寝てください」「めっちゃくちゃいい字！」「歌もダンスも演技も字もパワーがあってこっちも勇気貰える」「相変わらずの達筆」といった声が寄せられている。
【写真あり】達筆すぎる！M!LK佐野勇斗が佐野アワードを直筆で発表
佐野は、公式Xで「佐野アワード 大賞は【紅白】に決定しました！結成11年目で夢だった舞台に立てたので選ばせていただきました」と発表。「来年も出られるように頑張ります！」とつづった。
また、毛筆でしたためた「紅白」の文字を投稿。「昨日朝の4時まで書いておりました。とても眠いです」と明かした。
この投稿には「達筆だねー！」「寝てください」「めっちゃくちゃいい字！」「歌もダンスも演技も字もパワーがあってこっちも勇気貰える」「相変わらずの達筆」といった声が寄せられている。