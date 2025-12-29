Silica Gelが、本日12月29日22時よりプレミア公開される『THE FIRST TAKE』に再登場。最新曲「BIG VOID」をパフォーマンスする。

同楽曲は、12月22日、23日に大阪と東京にて開催された初の日本単独ツアー『[Syn.THE.Size X] JAPAN Tour 2025』でも披露されたもの。〈Everyone into the void〉というフレーズを繰り返しながら、軽快なピアノとテンポの速いビートが生み出す“逆説的な希望”のエネルギー溢れる楽曲となっている。

Silica Gelが『THE FIRST TAKE』に登場するのは、先日公開された「NO PAIN」に続き2度目に。さらに、今回の動画は『THE FIRST TAKE』の2025年最後の動画として公開される。

なおSilica Gelは今後、日本での活動も本格的に展開していくという。

Silica Gel コメント

「THE FIRST TAKE」をきっかけに、日本でのいろんな活動やライブ、そしてこれからリリースされるSilica Gelの音楽、そういうこと全てを日本のファンのみなさんと一緒にどんどんシェアしていきたいですし、これからのリリースやライブも、引き続き、是非チェックしてもらえると嬉しいです。また今度会いましょう！

（文＝リアルサウンド編集部）