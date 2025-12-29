湘南GK上福元直人&GK永井建成が契約更新
湘南ベルマーレは29日、GK上福元直人(36)、GK永井建成(30)と2026シーズンの契約を更新したと発表した。
今季J1リーグ戦では、上福元が20試合に出場。永井は出番がなかった。
以下、両選手のクラブ発表コメント
■上福元直人
2026シーズンも湘南ベルマーレでプレーさせていただきます。
これから決して甘くない現実が待っていますが、謙虚さと熱い気持ちを胸に、湘南ベルマーレに関わる全ての人と力を合わせ必ず乗り越えていきます。
■永井建成
2026シーズンも湘南ベルマーレでプレーすることになりました!
この1年半でJ1に戻れるようファン、サポーターの皆さまと共闘していきたいと思っています。
応援よろしくお願いします!
