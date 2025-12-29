東京VユースMF今井健人が来季トップ昇格「ヴェルディの歴史を作っていけるように頑張ります」
東京ヴェルディは29日、東京ヴェルディユースのMF今井健人(18)が2026シーズンからトップチームに昇格することを発表した。
年代別の日本代表経験がある今井は、今季2種登録選手としてトップチームに在籍。クラブ公式サイトを通じ、「ヴェルディの一員として自分がヴェルディの歴史を作っていけるように頑張りますので、応援よろしくお願いします」と挨拶した。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント全文
●MF今井健人
(いまい・けんと)
■生年月日
2007年10月31日(18歳)
■出身地
神奈川県川崎市
■身長/体重
173cm/63kg
■経歴
中野島FC-東京V Jrユース-東京Vユース
■コメント
「来季よりトップチーム昇格が決まりました今井健人です。これまで伝統あるヴェルディの歴史を築いて来られた先輩方、チームスタッフ、ファン・サポーターの皆様に感謝したいと思います。そしてこれからは、ヴェルディの一員として自分がヴェルディの歴史を作っていけるように頑張りますので、応援よろしくお願いします。」
