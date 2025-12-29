「ビックリ」「K-POPアイドルかと」「めっちゃ美女」大宮MF仲田歩夢の大胆イメチェンに反響
RB大宮アルディージャWOMENのMF仲田歩夢が26日に自身のインスタグラム(@ayu_nakada_13)を更新し、イメチェンを明かした。
仲田は複数の自撮りショットとともに「20センチ以上ばっさり切りました カラーは明るめオリーブベージュ」と報告。「どうですか〜?」とフォロワーに呼びかけた。
コメント欄では「素敵です。似合ってます」「めっちゃ美女」「げきかわーーー」「短く切ったヘアスタイルも似合っていて、めっちゃ美しいくておキレイすぎです」「ビックリしたけどよりオトナの女性になりましたね」「美しすぎる」「K-POPアイドルのオフショットかと思いました!」と好評の声が次々と送られている。
現在32歳の仲田は常盤木学園高から2012年にINAC神戸レオネッサへ加入。2021年に大宮へ移籍した。今季WEリーグでは現在10試合に出場している。
