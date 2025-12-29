本日の【上場来高値更新】 住友鉱、英和など57銘柄
本日の日経平均株価は、円高を受け輸出株を中心に売りが優勢となり、前週末比223円安の5万0526円と3日ぶりに反落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は57社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。
上場来高値を更新した主な銘柄は、金価格などの上昇で非鉄株への買いが続いた住友金属鉱山 <5713> [東証Ｐ]など。そのほか、英和 <9857> [東証Ｓ]は8日連続で高値を更新した。
※23年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。
■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名 市場 業種
<1736> オーテック 東Ｓ 建設業
<1799> 第一建設 東Ｓ 建設業
<1801> 大成建 東Ｐ 建設業
<1835> 東鉄工 東Ｐ 建設業
<1950> 日本電設 東Ｐ 建設業
<1965> テクノ菱和 東Ｓ 建設業
<2737> トーメンデバ 東Ｐ 卸売業
<2961> 日本調理機 東Ｓ 金属製品
<2975> スターマイカ 東Ｐ 不動産業
<2997> ストレジ王 東Ｇ 不動産業
<3393> スタティアＨ 東Ｐ 卸売業
<3549> クスリアオキ 東Ｐ 小売業
<3941> レンゴー 東Ｐ パルプ・紙
<4094> 日化産 東Ｓ 化学
<4107> 伊勢化 東Ｓ 化学
<4318> クイック 東Ｐ サービス業
<4401> ＡＤＥＫＡ 東Ｐ 化学
<4812> 電通総研 東Ｐ 情報・通信業
<4828> ビーエンジ 東Ｐ 情報・通信業
<5121> 藤コンポ 東Ｐ ゴム製品
<5161> 西川ゴム 東Ｓ ゴム製品
<5280> ヨシコン 東Ｓ 不動産業
<5352> 黒崎播磨 東Ｐ ガラス土石製品
<5444> 大和工 東Ｐ 鉄鋼
<5713> 住友鉱 東Ｐ 非鉄金属
<5834> ＳＢＩリーシ 東Ｇ 証券商品先物
<5857> ＡＲＥＨＤ 東Ｐ 非鉄金属
<6379> レイズネク 東Ｐ 建設業
<6469> 放電精密 東Ｓ 機械
<6517> デンヨー 東Ｐ 電気機器
<6590> 芝浦 東Ｐ 電気機器
<6648> かわでん 東Ｓ 電気機器
<6670> ＭＣＪ 東Ｓ 電気機器
<7182> ゆうちょ銀 東Ｐ 銀行業
<7191> イントラスト 東Ｓ その他金融業
<7250> 太平洋工 東Ｐ 輸送用機器
<7322> 三十三ＦＧ 東Ｐ 銀行業
<7456> 松田産業 東Ｐ 卸売業
<7460> ヤギ 東Ｓ 卸売業
<7483> ドウシシャ 東Ｐ 卸売業
<7504> 高速 東Ｐ 卸売業
<7628> オーハシテク 東Ｐ 卸売業
<7678> あさくま 東Ｓ 小売業
<7921> 宝＆ＣＯ 東Ｐ その他製品
<8001> 伊藤忠 東Ｐ 卸売業
<8031> 三井物 東Ｐ 卸売業
<8053> 住友商 東Ｐ 卸売業
<8059> 第一実 東Ｐ 卸売業
<8084> ＲＹＯＤＥＮ 東Ｐ 卸売業
<8137> サンワテク 東Ｐ 卸売業
<8593> 三菱ＨＣキャ 東Ｐ その他金融業
<8747> 豊トラスティ 東Ｓ 証券商品先物
<8877> エスリード 東Ｐ 不動産業
<9336> 大栄環境 東Ｐ サービス業
<9367> 大東港運 東Ｓ 倉庫運輸関連
<9857> 英和 東Ｓ 卸売業
<9934> 因幡電産 東Ｐ 卸売業
