　本日の日経平均株価は、円高を受け輸出株を中心に売りが優勢となり、前週末比223円安の5万0526円と3日ぶりに反落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は57社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。

　上場来高値を更新した主な銘柄は、金価格などの上昇で非鉄株への買いが続いた住友金属鉱山 <5713> [東証Ｐ]など。そのほか、英和 <9857> [東証Ｓ]は8日連続で高値を更新した。

※23年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。

■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名　　　　市場　業種
<1736> オーテック　　東Ｓ　建設業
<1799> 第一建設　　　東Ｓ　建設業
<1801> 大成建　　　　東Ｐ　建設業
<1835> 東鉄工　　　　東Ｐ　建設業
<1950> 日本電設　　　東Ｐ　建設業
<1965> テクノ菱和　　東Ｓ　建設業
<2737> トーメンデバ　東Ｐ　卸売業
<2961> 日本調理機　　東Ｓ　金属製品
<2975> スターマイカ　東Ｐ　不動産業
<2997> ストレジ王　　東Ｇ　不動産業

<3393> スタティアＨ　東Ｐ　卸売業
<3549> クスリアオキ　東Ｐ　小売業
<3941> レンゴー　　　東Ｐ　パルプ・紙
<4094> 日化産　　　　東Ｓ　化学
<4107> 伊勢化　　　　東Ｓ　化学
<4318> クイック　　　東Ｐ　サービス業
<4401> ＡＤＥＫＡ　　東Ｐ　化学
<4812> 電通総研　　　東Ｐ　情報・通信業
<4828> ビーエンジ　　東Ｐ　情報・通信業
<5121> 藤コンポ　　　東Ｐ　ゴム製品

<5161> 西川ゴム　　　東Ｓ　ゴム製品
<5280> ヨシコン　　　東Ｓ　不動産業
<5352> 黒崎播磨　　　東Ｐ　ガラス土石製品
<5444> 大和工　　　　東Ｐ　鉄鋼
<5713> 住友鉱　　　　東Ｐ　非鉄金属
<5834> ＳＢＩリーシ　東Ｇ　証券商品先物
<5857> ＡＲＥＨＤ　　東Ｐ　非鉄金属
<6379> レイズネク　　東Ｐ　建設業
<6469> 放電精密　　　東Ｓ　機械
<6517> デンヨー　　　東Ｐ　電気機器

<6590> 芝浦　　　　　東Ｐ　電気機器
<6648> かわでん　　　東Ｓ　電気機器
<6670> ＭＣＪ　　　　東Ｓ　電気機器
<7182> ゆうちょ銀　　東Ｐ　銀行業
<7191> イントラスト　東Ｓ　その他金融業
<7250> 太平洋工　　　東Ｐ　輸送用機器
<7322> 三十三ＦＧ　　東Ｐ　銀行業
<7456> 松田産業　　　東Ｐ　卸売業
<7460> ヤギ　　　　　東Ｓ　卸売業
<7483> ドウシシャ　　東Ｐ　卸売業

<7504> 高速　　　　　東Ｐ　卸売業
<7628> オーハシテク　東Ｐ　卸売業
<7678> あさくま　　　東Ｓ　小売業
<7921> 宝＆ＣＯ　　　東Ｐ　その他製品
<8001> 伊藤忠　　　　東Ｐ　卸売業
<8031> 三井物　　　　東Ｐ　卸売業
<8053> 住友商　　　　東Ｐ　卸売業
<8059> 第一実　　　　東Ｐ　卸売業
<8084> ＲＹＯＤＥＮ　東Ｐ　卸売業
<8137> サンワテク　　東Ｐ　卸売業

<8593> 三菱ＨＣキャ　東Ｐ　その他金融業
<8747> 豊トラスティ　東Ｓ　証券商品先物
<8877> エスリード　　東Ｐ　不動産業
<9336> 大栄環境　　　東Ｐ　サービス業
<9367> 大東港運　　　東Ｓ　倉庫運輸関連
<9857> 英和　　　　　東Ｓ　卸売業
<9934> 因幡電産　　　東Ｐ　卸売業

株探ニュース