2025年を締めくくる日テレ系音楽の祭典「発表！今年イチバン聴いた歌 〜年間ミュージックアワード2025〜」。CUTIE STREETが出演を控え、コメントを寄せてくれた。

Q：衣装のポイントなど、本日のステージで視聴者の皆様に注目してほしいところをお教えください。

梅田みゆ：衣装がとってもキラキラしていて、背中に大きなリボンがあるのがとってもお気に入りで、注目ポイントです！今日のパフォーマンスでも、そのキラキラな衣装で、たくさんCUTIEをお届けできるように頑張ります！

Q：今月「Yahoo!検索大賞2025」で、「かわいいだけじゃだめですか？」が「楽曲部門」1位に選ばれるなど今年も話題になった皆さまですが、2024年に結成後、この一年強で成長したと感じた点は何ですか？

真鍋凪咲：1年間で成長した部分は、体力です！体力がもともとないというのが私たちの課題だったのですが、夏フェスやツアーを通して、もうめちゃくちゃ体力がついて、（フェスでも）8曲ぐらいぶっ通しでできるようになったのが、成長ポイントかなと思います！

Q：多様なご経歴・バックグラウンドをお持ちであることもグループの魅力だと思います。皆様が活動していく中で伝えていきたいメッセージなどをお教えください。

川本笑瑠：8人それぞれ違う経歴があるので、そこで培ってきた個性は絶対に潰さないように、私たちは「みんな違ってみんないいよね」という感じで、すごく個性を大切にしているグループです。それぞれの道から集まった8人が、今はこのアイドルという夢に向かって一つになって頑張っているので、そんな姿を見て、ファンの方が「CUTIE STREETが頑張ってるから、頑張ろう！」と思えたり、「みんなそれぞれの“かわいい”があって、個性があるから、それぞれの個性を大切にしていいんだよ」ということを伝えられたりしたらいいなと思います。

Q：この年末、自分自身をいたわるご褒美として考えていることはありますか？

佐野愛花：年末はありがたいことにお仕事をさせていただいているので、年始には家族とたくさん美味しいものを食べて、自然に触れて、リフレッシュしたいなと思っています。2026年、いいスタートダッシュが切れるように、もう目一杯自分を甘やかしたいです（笑）。

Q：この一年を振り返って、嬉しかった出来事があればお教えください。

増田彩乃：ずっとみんなで夢見ていた初めての全国ツアーを12都市15公演回らせていただいて、本当にたくさんのきゅーてすと（ファン）の皆さんとお会いできました。夢を叶えられたことももちろん嬉しいですし、そのツアーを通して、「もっと大きな会場で、たくさんの応援してくださるみんなに会いたいね」という新たな目標も立てることができたので、すごく嬉しかったです。

Q：「ストリーミングサービスで今年聴かれた音楽が大集結」という当番組のテーマにちなみ、今年グループ内で流行った楽曲があればお教えください。

桜庭遥花：＝LOVEさんの「とくべチュ、して」がみんな好きで聴いています！

Q：アリーナ単独ライブや、KAWAII LAB.のベストアルバム「KAWAII LAB. BEST ALBUM」リリースなど、これから控えている2026年の活動について、抱負をぜひお聞かせください。

板倉可奈：2025年は、ツアーやリリースイベントでたくさんの新しい方に出会えて、そして、すごく成長できた年でした。初めてKAWAII LAB.での後輩グループもできたので、来年は、KAWAII LAB.も、私たちCUTIE STREETも、もっともっとレベルアップしていけるように、そして、もっともっと知っていただけるように、全力で引き続き、ストップしないように頑張りたいなと思っています！

Q：最後に、視聴者の皆様へメッセージをお願いいたします。

川本笑瑠：2025年ももうすぐ終わりますが、私たちの全力なCUTIEをお届けするので、楽しみにしていてください！

