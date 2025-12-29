本日12月29日（月）午後5時30分〜10時54分（全国ネット：午後6時30分〜10時54分） 生放送 2025年を締めくくる日テレ系音楽の祭典「発表！今年イチバン聴いた歌 〜年間ミュージックアワード2025〜」。ILLITが出演を控えコメントを寄せてくれた。

▼TVerにてリアルタイム＆見逃し配信！

URL：https://bit.ly/tver_art_organic_music-award

Q：本日のスタイリングや衣装のポイントをお教えください。

MOKA：今回はみんなワンピースで統一していて、ネイビーとホワイトカラーを合わせた、シンプルだけど洗練された雰囲気を演出しています。

Q：最新曲「NOT CUTE ANYMORE」では、“かわいさ”だけではないという新たな一面を打ち出されていました。今回の番組で、視聴者に見てほしい新たなILLITの魅力があればお教えください。

IROHA：私たちの曲はそれぞれ、表情やダンスが違う雰囲気を持っているので、今回の放送ならではの、私たちの魅力に注目してほしいなと思います。

Q：トレッドミルでのボーカル練習などビハインド動画を見ると、ILLITの皆様はいつもストイックに練習されている印象を受けます。この年末、特に努力して練習していることは何ですか？

WONHEE：韓国の年末番組では、ダンスブレイクが入っているステージなど、特別なステージをたくさん披露したのですが、新しいダンスを学んだことが楽しかったです。

Q：「ストリーミングサービスで今年聴かれた音楽が大集結」という当番組のテーマにちなみ、今年グループ内で流行った楽曲や、よく聴いた曲があればお教えください。

MOKA：今回リリースした「NOT CUTE ANYMORE」を私たちもよく聴いています。「NOT CUTE ANYMORE」を使って、TikTokやReels（リール）を撮ったりすることにもハマっていて、よくメンバー内で撮ったりしています！

Q：この一年を振り返って、GLLIT（ファン）の方から言われて嬉しかった言葉や、嬉しかった出来事があればお教えください。

IROHA：単独コンサートをした時に、舞台が終わってすぐにミーグリがあって、ファンの方たちとお話する機会があったのですが、その時に「今日の舞台、すごく良かったよ！」って褒めていただいたことが嬉しかったです。

Q：最後に、改めて視聴者の方へのメッセージをお願いします。

MOKA：見ている方々に、私たちILLITの魅力をたくさんお届けできるようなステージを見せられたらいいなと思います！楽しみにしてもらえると嬉しいです！

■番組概要

MC：志尊淳、新木優子

進行：石川みなみアナウンサー

出演アーティスト：AiScReam（大西亜玖璃 大熊和奏）、ILLIT、Ado、XG、ORANGE RANGE、CUTIE STREET、工藤静香、Creepy Nuts、小室哲哉、CORTIS、JO1、STARGLOW、Stray Kids、Da-iCE、超ときめき♡宣伝部、超特急、T.N.T、TOMORROW X TOGETHER、Travis Japan、TREASURE、中島健人、なにわ男子、Number_i、NEWS、NEXZ、HANA、BE:FIRST、氷川きよし、MAZZEL、三浦大知、LiSA、ROIROM

番組公式HP：https://www.ntv.co.jp/music-award/

推奨ハッシュタグ：#今年イチバン聴いた歌 #年間ミュージックアワード2025