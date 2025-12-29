大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）の第10節の試合が27日（土）から29日（月）にかけて行われた。

前節を終えた時点で10勝8敗の6位につけているPFUブルーキャッツ石川かほくは、令和7年度皇后杯 全日本バレーボール選手権大会（皇后杯）で優勝を果たした大阪マーヴェラスと対戦。GAME1はフルセットまでもつれ込む熱戦となったが、大阪MVが白星をあげた。しかし、GAME2はホームのPFUがセットカウント3-1で制し、今節は1勝1敗の痛み分けとなった。

現在、サーブ効果率でリーグトップを走るAstemoリヴァーレ茨城は、東レアローズ静岡とホームで戦った。GAME1では第2セットこそ取られたものの、その後に立て直したAstemoが勝利。続くGAME2でもAstemoが白星をあげ、2連勝で今節を終えた。

©SV.LEAGUE

ＫＵＲＯＢＥアクアフェアリーズは、ここまで1勝17敗と苦しむアランマーレ山形と対戦した。GAME1はKUROBEがストレートで快勝。続くGAME2はフルセットの激戦となったが、ホームのKUROBEに軍配が上がった。KUROBEはこの2連勝で順位を1つ上げ、8位となった。

©SV.LEAGUE

ここまで9勝9敗同士の戦いとなったクインシーズ刈谷 vs デンソーエアリービーズのカード。GAME1では刈谷がデンソーを寄せ付けずにストレートで勝利。GAME2では第2セットを奪い、第3セットもデュースまで持ち込んだデンソーだったが、一歩及ばず敗戦。このカードは刈谷の2連勝となった。2連敗を喫したデンソーは9位に順位を下げている。

©SV.LEAGUE

ヴィクトリーナ姫路は、皇后杯準優勝のNECレッドロケッツ川崎をホームに迎えた。GAME1、30点を超える白熱の第1セットを姫路が制したものの、その後はNEC川崎が流れを握り続け、白星をあげた。GAME2で反撃を試みた姫路だったが、セットカウント1-3で敗戦。アウェーのNEC川崎が連日勝利を収めた。

前節で連勝がストップしたSAGA久光スプリングスは、岡山シーガルズと対戦。フルセットまでもつれ込んだGAME1だったが、最終第5セットはSAGA久光が相手を寄せ付けず。15-4でこのセットを奪い、白星をあげた。GAME2では安定した戦いを見せたSAGA久光がストレートで勝利し、ホームで2連勝を飾った。

©SV.LEAGUE

皇后杯でベスト4入りを果たした埼玉上尾メディックスは、今季新加入の選手が活躍する群馬グリーンウイングスとホームで戦った。フルセットとなったGAME1は、最終セットで相手の得点を6点に抑え込んだ群馬が勝利。GAME2は群馬がストレートで制し、アウェーながら連日勝利を収めた。

©SV.LEAGUE

次戦の第11節では、2026年1月3日（土）と4日（日）に、群馬 vs Astemo、埼玉上尾 vs 刈谷、姫路 vs 大阪MVの3カードが行われ、残りのA山形 vs SAGA久光、KUROBE vs PFU、東レ滋賀 vs デンソー、岡山 vs NEC川崎の4カードは2月21日（土）と22日（日）に行われる。

■大同生命SV.LEAGUE WOMEN 第10節 GAME1結果



PFUブルーキャッツ石川かほく 2-3 大阪マーヴェラス

（25-21、25-20、16-25、22-25、11-15）



Astemoリヴァーレ茨城 3-1 東レアローズ滋賀

（25-16、20-25、25-18、25-21）



ＫＵＲＯＢＥアクアフェアリーズ 3-0 アランマーレ山形

（25-20、25-20、25-17）



クインシーズ刈谷 3-0 デンソーエアリービーズ

（25-21、25-17、25-19）



ヴィクトリーナ姫路 1-3 NECレッドロケッツ川崎

（34-32、21-25、15-25、17-25）



SAGA久光スプリングス 3-2 岡山シーガルズ

（25-21、23-25、23-25、25-22、15-4）



埼玉上尾メディックス 2-3 群馬グリーンウイングス

（22-25、23-25、25-18、25-21、6-15）

■大同生命SV.LEAGUE WOMEN 第10節 GAME2結果



PFUブルーキャッツ石川かほく 3-1 大阪マーヴェラス

（25-17、25-23、22-25、25-22）



Astemoリヴァーレ茨城 3-0 東レアローズ滋賀

（25-19、25-20、25-19）



ＫＵＲＯＢＥアクアフェアリーズ 3-2 アランマーレ山形

（24-26、23-25、25-20、25-14、17-15）



クインシーズ刈谷 3-1 デンソーエアリービーズ

（25-18、20-25、27-25、25-20）



ヴィクトリーナ姫路 1-3 NECレッドロケッツ川崎

（17-25、21-25、25-23、16-25）



SAGA久光スプリングス 3-0 岡山シーガルズ

（25-18、27-25、25-23）



埼玉上尾メディックス 0-3 群馬グリーンウイングス

（24-26、21-25、14-25）