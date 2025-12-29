りりあ。が2026年2月11日、東京・渋谷WWW Xにて＜Acoustic OneMan Live「りりあ。の隣で。」＞を開催することが決定した。

2025年春に初のスタンディングライブツアー＜OneMan LiveTour2025「春歌の軌跡」＞を5都市5会場で開催したりりあ。は、この秋冬に＜Asia Tour OneMan Live「秋の予兆」＞で自身初のアジアツアーを敢行中だ。

そして約2年ぶりに開催されるアコースティック形態でのワンマンライブ＜りりあ。の隣で。＞のチケット予約抽選受付は本日12月29日20時より。

■＜Acoustic OneMan Live「りりあ。の隣で。」＞

2026年2月11日(水/祝) 東京・渋谷WWW X

open17:00 / start18:00

▼チケット

5,000円(税込)

【オフィシャル先行受付】

受付期間：12/29(月)20:00〜2026/1/6(火)23:59

受付URL：https://w.pia.jp/t/riria-t/

■＜Asia Tour OneMan Live「秋の予兆」＞

※終了した公演は割愛

【台湾公演】

2026年1月9日(金) 台北・Legacy Taipei

open19:00 / start20:00

前売り NT1880 当日 NT2280

https://offtimemusic.kktix.cc/events/riria2026

【韓国公演】

2026年1月17日(土) ソウル・YES24 WANDERLOCH HALL

open17:20 / start18:00

全席99,000ウォン

to.livet.one/riria.25

