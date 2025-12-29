りりあ。、アコースティックワンマン＜りりあ。の隣で。＞を2026年2月開催
りりあ。が2026年2月11日、東京・渋谷WWW Xにて＜Acoustic OneMan Live「りりあ。の隣で。」＞を開催することが決定した。
2025年春に初のスタンディングライブツアー＜OneMan LiveTour2025「春歌の軌跡」＞を5都市5会場で開催したりりあ。は、この秋冬に＜Asia Tour OneMan Live「秋の予兆」＞で自身初のアジアツアーを敢行中だ。
そして約2年ぶりに開催されるアコースティック形態でのワンマンライブ＜りりあ。の隣で。＞のチケット予約抽選受付は本日12月29日20時より。
■＜Acoustic OneMan Live「りりあ。の隣で。」＞
2026年2月11日(水/祝) 東京・渋谷WWW X
open17:00 / start18:00
▼チケット
5,000円(税込)
【オフィシャル先行受付】
受付期間：12/29(月)20:00〜2026/1/6(火)23:59
受付URL：https://w.pia.jp/t/riria-t/
■＜Asia Tour OneMan Live「秋の予兆」＞
※終了した公演は割愛
【台湾公演】
2026年1月9日(金) 台北・Legacy Taipei
open19:00 / start20:00
前売り NT1880 当日 NT2280
https://offtimemusic.kktix.cc/events/riria2026
【韓国公演】
2026年1月17日(土) ソウル・YES24 WANDERLOCH HALL
open17:20 / start18:00
全席99,000ウォン
to.livet.one/riria.25
関連リンク
◆りりあ。オフィシャルTikTok
◆りりあ。オフィシャルX
◆りりあ。オフィシャルInstagram
◆りりあ。オフィシャルYouTubeチャンネル
◆りりあ。レーベルサイト