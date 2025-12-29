可愛いのに機能性も100点！【グローバルワーク】40・50代におすすめ♡「優秀ブーツ」

足元から楽しみたい冬のおしゃれ。デザイン性だけでなく、機能性にもこだわってみて。40・50代女性にぜひ注目してほしいのが【グローバルワーク】のブーツです。大人コーデに自然になじむ上品デザインながら、実用性を盛り込んだ優秀アイテム。一度履けばヘビロテしたくなるかも。

上品なおしゃれと実用性を両立

【グローバルワーク】「エアかる撥水スニーカーブーツ」 \3,593（税込・セール価格）

公式ECサイトで「空気のように軽い」と紹介されているスニーカーブーツ。軽量 & スニーカー底で歩きやすく、長時間の外出など冬のお出かけで重宝しそうな一足です。すっきりとした上品デザインで、大人コーデにもマッチしそう。撥水・抗菌防臭機能もついており、実用性にもこだわっています。

寒さが厳しいシーズンを乗り切る優秀ブーツ

【グローバルワーク】「撥水保温中敷きブーツ」 \5,592（税込・セール価格）

内側のふわふわ素材と蓄熱保温機能がついた中敷きで、冷えやすい足元をあたためてくれそうな一足。こちらも撥水・抗菌防臭機能つきで、悪天候の日や長時間の外出でも気兼ねなく使えそうのが魅力です。上品なカラバリとゴールドファスナーで、大人女性のきれいめコーデにも合わせやすくヘビロテしたくなりそう。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

Writer：licca.M