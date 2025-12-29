£Í¡½£±½àÍ¥¾¡¡Ö¥É¥ó¥Ç¥³¥ë¥Æ¡×°ÛÎã¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ç³«²Ö¡¡¥Ü¥±¤ÎÅÏÊÕ¶ä¼¡¤Ï£´£°ºÐ¡¡·Ý¿ÍÃç´Ö¤Î¼Â²È¤ÇÊë¤é¤·¤Æ£±£°Ç¯
¡¡Ì¡ºÍÄº¾å·èÀï¡Ö£Í¡Ý£±¥°¥é¥ó¥×¥ê£²£°£²£µ¡×¤ÎÎ¢Â¦¤ËÌ©Ãå¤·¤¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö£Í¡Ý£±¥°¥é¥ó¥×¥ê£²£°£²£µ¡¡¥¢¥Ê¥¶¡¼¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡×¤¬£²£¸Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢½àÍ¥¾¡¤Î¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥É¥ó¥Ç¥³¥ë¥Æ¡×¤Ë¥«¥á¥é¤¬Ç÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ü¥±¤ÎÅÏÊÕ¶ä¼¡¡Ê£´£°¡Ë¤Ï¥Ä¥Ã¥³¥ßÌò¤À¤Ã¤¿¥³¥ó¥Ó¤Î£²ÅÙ¤Î²ò»¶¤ò·Ð¤Æ¡¢Æ±¤¸¤¯¥³¥ó¥Ó¤ò²ò»¶¤·¤Æ¥Ô¥ó·Ý¿Í¤À¤Ã¤¿¾®¶¶¶¦ºî¡Ê£³£¶¡Ë¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì£²£°£±£¹Ç¯¤Ë¥³¥ó¥Ó¤ò·ëÀ®¡£ÅÏÊÕ¤Ï²ÈÄÂ¤òÊ§¤¨¤º¤Ë¥¢¥Ñ¡¼¥È¤òÄÉ¤¤½Ð¤µ¤ì¡¢·Ý¿ÍÃç´Ö¤Î¼Â²È¤Ë½»¤Þ¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ£±£°Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¥³¥ó¥Ó·ëÀ®»þ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Ä¥Ã¥³¥ß¤À¤Ã¤¿ÅÏÊÕ¤¬¥Ü¥±¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£¡ÖËÍ¤¬¡ÊÅÏÊÕ¤Ë¡Ë¥Ü¥±¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸«¤¿ÌÜ¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÝ¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢Á´Á³¤½¤ó¤Ê¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢´ã¸÷±Ô¤¤¤È¤«¡¢¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬ÉÝ¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤¬¥Ü¥±¤Ë¤Ê¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¾®¶¶¡£¤³¤ì¤¬Å¾µ¡¤È¤Ê¤ê½é½Ð¾ì¤·¤¿£±£¹Ç¯¤Î£Í¡Ý£±¤Ç½à¡¹·è¾¡¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÅÏÊÕ¤È¿Æ¤·¤¤ÃË½÷¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤æ¤Ë¤Ð¡¼¤¹¡×¤ÎÀîÀ¥Ì¾¿Í¤Ï¡Ö¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤«¤¨¤Æ¥Ü¥±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÀµÄ¾¡¢°Û¾ï»öÂÖ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¶ä¼¡¤¬¥Ü¥±¤ä¤ë¤ó¤ä¤Ã¤¿¤é¡¢ÁÈ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¤ï¤ß¤Ê¤¤¤Ê¡£ÏÃ°ã¤¦¤ï¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÀîÀ¥Ì¾¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅÏÊÕ¤Ï·è¾¡¤ÎÁ°¤Ë¡Ö¡ÊÇä¤ì¤Ê¤¤»þ¤â¡Ë·Ý¿Í°·¤¤¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£ÀîÀ¥¤ò¤´ÈÓ¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¹Ô¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢£±£°Ç¯°Ê¾å¡£Áá¤¯Í¶¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¢£±Ç¯ÌÜ£²Ç¯ÌÜ¤ß¤¿¤¤¤Ë¡×¤È¸ì¤ë¤È¡¢¡Öµã¤¤¤Á¤ã¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤ÇÍè¤ë¤«¡Ä¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢ÎÞ¤ò¤Ì¤°¤Ã¤¿¡£
¡¡£²°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿·è¾¡¤ÎÍâÆü¡¢Âçºå¤Î¤è¤·¤â¤ÈÌ¡ºÍ·à¾ì¤ÇÀîÀ¥¤È²ñ¤Ã¤¿ÅÏÊÕ¤Ï¡ÖÀîÀ¥¡¢Ç¯ÌÀ¤±¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥á¥·¹Ô¤³¤¦¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£