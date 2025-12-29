Superflyが、1年の感謝を込めたSpecial Movieを公開した。

Superflyのカバー企画は、実に2024年4月4日のデビュー満17年のデビュー日の生配信特番から始まった。“涙のエピソード”と共に誰かの心に刻まれる楽曲を募集し、Superfly自らその全てのエピソードに目を通しカバーアルバムに収録する10の物語と楽曲を決めていった。

2025年が始まると共にカバーイヤーの開幕を宣言。4月4日のデビュー満18年記念日にはキャリア初のカバーアルバム『Amazing』のリリースを発表、6月に同カバーアルバムをリリースし、様々な音楽番組へ出演しカバー曲を披露。時にはMrs. GREEN APPLEやSUPER BEAVERといった原曲アーティストとコラボパフォーマンスで話題を作っていった。

カバーアルバム発売タイミングには恒例となるフリーライブも開催。大阪で10年ぶりに開催したフリーライブには約2万3千人ものファンが集結した。夏からは同カバーアルバムを引っ提げ全国ホールツアー＜Superfly Hall Tour 2025 “Amazing Session”＞を敢行、8月の札幌公演を皮切りにスタートした10都市13公演をまわる約10年ぶりとなる全国ホールツアーのチケットは瞬く間に完全ソールドアウト。名曲カバーを多数披露し、ツアーでしか聴くことのできない特別なセットリストと圧巻のステージに会場中が酔いしれた。

ツアーではカバーアルバム『Amazing』の制作で感じた想いや、⾳楽番組での歌唱や他アーティストとのコラボ披露を通して湧き上がってきた感情を丁寧に語っていた。11月末からは音楽特番に多数出演、先日12月26日(金)にはテレビ朝日系『ミュージックステーションSUPER LIVE 2025』へ生出演し、カバーアルバム『Amazing』からMrs. GREEN APPLEの名曲「僕のこと」を披露、2025年をカバーイヤーとして駆け抜けてきたSuperflyにとって、今年を締めくくる最後のカバーパフォーマンスとなった。

本日公開されたSpecial Movieは、カバーイヤーとして駆け抜けてきたこれまでの軌跡を詰め込んだスペシャルな内容となっている。今年のホールツアーのMCで「これから先、今日のような内容のステージをすることは無いんじゃないかな…と思うくらい、今回のツアーはスペシャルです」と語った通り、この1年は自身の楽曲をツアー以外で披露することもなく、カバーイヤーとして精力的に活動をしてきたSuperfly。大切な楽曲をカバーさせていただいた原曲アーティストの皆さんへの感謝とリスペクト、そして、この1年を通してSuperflyの歌声に触れていただいたたくさんの皆さんへの感謝を込めて公開されたスペシャル映像公開を以て、Superflyのカバーイヤ−は幕を閉じた。

2027年4月にデビュー満20年を迎えるSuperfly。このカバー企画が立ち上がった当初、Superfly 越智志帆にとってカバーは“自分の知らない自分に出会えたり、自分の曲とはまた違った幸せを感じる瞬間というものがある”と語っていた。カバーイヤーという歌の旅を終えて、2026年から新しく始まるSuperflyの音楽に期待したい。

◾︎U-NEXT見逃し配信

全公演SOLD OUTのツアーファイナル公演をU-NEXTでアーカイブ配信中！

「Superfly Hall Tour 2025 “Amazing Session”」ツアーファイナル公演

・配信詳細：https://t.unext.jp/r/superfly ＊見放題配信です。U-NEXTの月額会員の方ならどなたでもご視聴可能。

＊初回31日間 無料トライアル契約中の方もご視聴いただけます。

Cover Album 『Amazing』

2025年6月18日(水)発売

初回プレス盤のみ三方背スリーブケース特別仕様

全1形態 / ￥3,630（税込）/ UMCK-7277 ▽AL詳細：https://sp.universal-music.co.jp/superfly/amazing/

▽CD購入：https://superfly.lnk.to/Amazing_CD

▽ST＆DL：https://superfly.lnk.to/Amazing_AL ・収録曲 全10曲 彩り(Mr.Children)果てない空(嵐)僕のこと(Mrs. GREEN APPLE)人として(SUPER BEAVER)Wherever you are(ONE OK ROCK)Crazy Crazy(星野源)SISTER(back number)渚(スピッツ)たしかなこと(小田和正)メロディー(玉置浩二) 彩り(Mr.Children)果てない空(嵐)僕のこと(Mrs. GREEN APPLE)人として(SUPER BEAVER)Wherever you are(ONE OK ROCK)Crazy Crazy(星野源)SISTER(back number)渚(スピッツ)たしかなこと(小田和正)メロディー(玉置浩二) ・初回プレス限定封入特典

「シリアルナンバー入り応募抽選券」

A賞 『Superfly Hall Tour 2025 “Amazing Session”』スペシャルシートご招待（合計52名様）

B賞 『Amazingスペシャル・エコタンブラー』（合計100名様） ・各CDショップ特典

Superfly Official Fanclub “Superconnection”：Amazingトートバック

Amazon.co.jp：メガジャケ [240×240mm]

HMV：スマホサイズステッカー (絵柄A) [85×55mm]

新星堂WonderGOO：スマホサイズステッカー (絵柄B) [85×55mm]

セブンネットショッピング：スマホサイズステッカー (絵柄C) [85×55mm]

タワーレコード：スマホサイズステッカー (絵柄D) [85×55mm]

TSUTAYA RECORDS：スマホサイズステッカー (絵柄E) [85×55mm]

山野楽器：スマホサイズステッカー (絵柄F) [85×55mm]

楽天ブックス：チケットホルダー

UNIVERSAL MUSIC STORE：Amazingポーチ

その他・一般共通特典：スマホサイズステッカー (絵柄G) [85×55mm]