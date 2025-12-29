◆「ＪＲ東海 推し旅 ｐｒｅｓｅｎｔｓ ＳＴＡＲＤＯＭ ＤＲＥＡＭ ＱＵＥＥＮＤＯＭ ２０２５」 ▽フワちゃん再デビュー戦１５分１本勝負 〇葉月―フワちゃん●（２９日、東京・両国国技館）

タレントのフワちゃんが葉月とのシングル対決でプロレス再デビュー。敗れたものの女子プロレスラーとして新たな一歩を踏み出した。

昨年、お笑いタレント・やす子にＳＮＳで不適切な投稿を行い、同年８月１１日に芸能活動を休止。今年１１月に活動再開を発表した。プロレスは２２年１０月のスターダムの大会でデビューを果たしており、今回が再デビュー戦となった。

不適切発言で活動を自粛している期間にプロレスへの情熱が強くなり、今夏、この日の対戦相手・葉月に相談。スターダムの岡田太郎社長とも面会の上、一選手として入団することで合意。１１月７日の電撃入団発表を経て、１２月２９日のビッグマッチでの再デビューが正式決定した。

そんな“新参者”に団体も両国国技館の大舞台を用意した。

この日の第４試合。満員札止めの観客の大声援の中、おなじみの色鮮やかなビキニコスチュームにお笑い仲間・ＺＡＺＺＹに前夜に借りたというピンクの大きな羽をつけて花道に立ったフワちゃん。ダンスしながらリングインすると、コーナーポストに上って「フワちゃん」のタオルを高々と掲げた。

試合には敗れたもののタレント・フワちゃんではなく、レスラー・フワちゃんの激し過ぎる戦いに魅せられた観客の「フワちゃん」コールに包まれると、葉月に深々と座礼。マイクを持つと「完敗です。自分だけは１％でも勝てると信じて、ここまでやってきたので。最後の最後まで本当に勝てると思ってやりました。ありがとうございました」と、すべて敬語で話すと「負けた身でこんなこと言うのも生意気ですが、私の主戦場がこのリングになると思うと、すごくワクワクします。しっかり自分を信じて、しっかり練習を頑張って、しっかり修行を積んで、みんなにもっともっと、すごいことを見せたいと思います。私はもっと高みを目指して頑張ります」と堂々、宣言した。

リング上ではレスラー・フワちゃんの顔を貫いたが、バックステージでは人気タレントの横顔も披露。

葉月と２人で登場すると、あごには真っ赤なアザ、おなかも真っ赤にはれ上がった状態で「本当に痛くて、苦しくて過酷でした！ 超痛かったです！ 体中！」と絶叫。

「でも、スローモーションに見えるくらい、ずっと続いてほしいくらい楽しい試合で。ここから始まるんだなって。一生、忘れられない試合になりました」としたたり落ちる汗もぬぐわずに話すと「もともとテレビに出ていたこともあって口だけが達者なところがあって。本当に口だけで終わらせないで、あいつ、口だけは一人前だなとなると思うんですよ。再デビューに向けて覚悟を持って頑張ってきた努力は本物だけど、ここからやり切れるかは自分次第だと思います。口だけペラペラにならないように、しっかり心、体、頭全部、しっかり責任感持って大好きなプロレスに、これを本業として向き合っていきたいです」ときっぱり。

「何回立ってもリングの上っていうのはキラキラしていて、あこがれの場所で。夢の場所なんだなとやりながら感じました。夢を与えてくれる神聖な場所、ここでもっと、もっと夢をかなえていきたい。キラキラしてたな〜。照明もビカビカしてたし―」と“フワちゃん節”で振り返ると、大声援について「うれしかったな〜」と一瞬だけ涙を浮かべた。

「みんな、ワ〜ッと言ってくれてうれしかったし、四方向すべてのお客さんの声が聞こえたし、『フワちゃん、勝つんじゃないか？』って期待が最後の最後まで技を）返す力になったし、源になりました。お客さん、ありがとね〜」とニッコリ。

今後については「ベルトを巻きたいとか言うのも生意気な話なんですけど…。夢は夢なので語らせていただくと、私は海外でも通用するような唯一無二の、世界に向けて発信していける英語だったり、表現力だったりが自分でも得意なところだと思ってるので、スターダムを世界に羽ばたくものにしていけたらいいなと思ってます」と決意表明。

「ベルトをこんなところにかけようかなって夢を見ちゃったりして…。でも、やりたいよね、私、プロレスラーになったんだから。プロレスラーになったんだから夢は大きく！ 夢を語るのはプロレスラーのやっていいことなんだから。１月だって、２月だって、３月だって、いっぱい試合に出るんで、よろしくお願いします！ これから私と一緒にどんどんプロレスに“沼って”行こうね！」と堂々とファンに呼びかけていた。