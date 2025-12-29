前田敦子、艶やかな大人の黒ランジェリー姿 14年ぶり“最後の”写真集で美スタイル披露
AKB48の1期生メンバーとしてデビューし、今年芸能活動20周年を迎える前田敦子（34）が、14年ぶりとなる写真集『Beste』（読み：ベステ）を来年2月13日に発売する。29日、新たな先行カットが公開された。
【先行カット】過去最大露出に挑戦！完璧ボディラインを披露した前田敦子
AKB48の“絶対的センター”と称され、時代を象徴する国民的アイドルとして人気を博し、現在は俳優として新たな道を歩む前田。自身が「これが最後」と語るメモリアル写真集を講談社より発売する。
撮影の地に選んだのは、中欧オーストリアのウィーン。歴史と芸術、音楽が息づく街を巡り、全編、丁寧に撮り下ろした。30代の女性の“大人の恋”をテーマに、その凛とした美しさと、愛する人との夢のような時間と現実を揺れ動く切ない表情を、ウィーンの光の中に映し出している。
本作のテーマは“大人の恋”。「こんな恋がしてみたい」と思えるような、心を寄せる相手と2人きりで過ごす親密で繊細な世界観を目指したという。「最後の写真集として、後悔なく出し切りたい」という言葉通り、切なく色香漂う表情と過去の写真集を上回る大胆な露出への挑戦も見どころ。ストイックに自らを追い込んで仕上げた、完璧なボディラインを披露している。
今回公開されたのは、華奢で繊細な黒いレースのランジェリーをまとった一枚。前田も「今までの自分と比べても、かなり大人に見えるので新鮮」と語る、“大人の女性”を意識したランジェリー。女性スタッフからの人気も高かった衣装のカットとなっている。
【プロフィール】前田敦子（まえだあつこ）
1991年7月10日生まれ、千葉県出身。2005年にAKB48の第1期生としてデビューし、AKB48劇場の舞台に立つ。2006年のインディーズデビュー以降、約5年間にわたりセンターを務め、“絶対的センター”として国民的な人気を獲得。2012年にグループを卒業後は、俳優として表現を続けている。2025年12月8日に芸能活動20周年を迎える。舞台『飛び立つ前に』公演中。
