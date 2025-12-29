昭和の爆笑王として知られた初代林家三平の妻で、東京大空襲を語り伝える活動がライフワークだったエッセイストの海老名香葉子（えびな・かよこ、本名・嘉代子＝かよこ）さんが２４日、老衰で死去した。

９２歳だった。葬儀は近親者で営んだ。お別れの式を来年１月９日午前１１時、東京都台東区上野公園１４の５寛永寺輪王殿で開く。喪主は長男で落語家の林家正蔵（はやしや・しょうぞう）氏。

東京の釣りざお職人の家に生まれ、家族から離れて疎開していた１９４５年３月１０日、東京大空襲で本所（現・墨田区）の実家が焼失、戦災孤児となった。戦後、釣りざおの得意客だった落語家、三代目三遊亭金馬に引き取られ、その縁で落語家の初代林家三平と結婚。８０年に夫が死去した後も、一門の「おかみさん」として奮闘した。

２００５年に私財を投じて東京・上野公園に「慰霊碑 哀（かな）しみの東京大空襲」「平和の母子像 時忘れじの塔」を建て、毎年３月９日に戦没者供養の集いを開いてきた。「うしろの正面だあれ」など戦争体験や平和への思いをつづった著書も多い。

芸能一家で、長女は元タレントの海老名美どりさん、その夫は俳優の峰竜太さん。次女は元歌手の泰葉さん、長男の正蔵さんと次男の二代目三平さんは落語家。

正蔵さんは「終戦からの激動の時を強く生きてきました。根っからの江戸っ子。情に厚く涙もろく真っすぐな気性。９２歳の大往生でした」とコメントを発表した。