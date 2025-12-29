「実力不足です」なんという幕切れ…後半ATに劇的同点弾の２年生FWがPK失敗で号泣。過去８大会で３度ベスト４の強豪が初戦敗退【選手権】
［高校選手権・１回戦］奈良育英（奈良）２（３PK２）２矢板中央（栃木）／12月29日／ゼットエーオリプリ
なんという幕切れか。あまりにも残酷な結末となってしまった。
12月29日に行なわれた第104回全国高校サッカー選手権の１回戦で、過去８大会で３度ベスト４に進んでいる強豪の矢板中央が奈良育英と対戦。PK戦の末に敗れて、初戦敗退となった。
劇的な展開だった。１−２のビハインドで突入した後半アディショナルタイム、ラストワンプレーというところで、途中出場の２年生FW竹内麻廷有主が値千金の同点ゴールを決める。だが、PK戦ではその竹内が６人目で失敗し、勝負が決した。
奈良県出身の竹内は、地元の高校に敗れて号泣。中学時代のチームメイトである奈良育英のGK後藤壮真らに声を掛けられるも、涙が止まらなかった。
「点を取りたいという気持ちで入って、取れて終わったのはよかったんですけど、 PK を外して、地元のチームに負けたのが、すごく悔しいし悲しいです。（PK失敗は）実力不足です」
竹内は、そう言葉を絞り出した。
「（元チームメイトがいる相手で）気持ちは入っていましたし、絶対に負けられないと思って入ったんですけど、相手の圧力であったり、自分たちの技術不足であったり、そういうところで負けたかなと思ってます」
奈良育英の選手からは、「次につなげろ」「自分たちに任せろ」と声を掛けられたという。
まだ２年生。この悔しさを取り返す時間は残されている。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部）
