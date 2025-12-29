俳優の竹内涼真さんは12月27日、自身のInstagramを更新。撮影の裏話を明かしました。（サムネイル画像出典：竹内涼真さん公式Instagramより）

俳優の竹内涼真さんは12月27日、自身のInstagramを更新。ムキムキの肉体を見せた撮影の裏話を公開しました。

【投稿】バキバキ肉体の撮影の秘話

「え、勝男　どうしちゃったの」

竹内さんは「寒すぎて鳥肌が立っていた事は内緒な」とつづり、写真を8枚載せています。4、5枚目以外は竹内さんのソロショットです。シャツを着て、鍛え上げられた上半身を見せています。格好良く決めていますが、寒かったようですね。

コメントでは、「頑張ったね」「かっこよすぎ神」「え、勝男　どうしちゃったの」「勝男とのギャップすごいかっこいい」「もう、官能的過ぎて好き過ぎる」「一切寒そうに見えなかった！！」「もう世界一、かっこいい。誰も勝ち目なし」「どんな役も完璧に演じられて凄いです」などの声が上がりました。

別投稿でも肉体美を披露

18日の投稿でも上半身の肉体美を見せていた竹内さん。9日に最終回を迎えたドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBS系）にて海老原勝男を演じていた竹内さんですが、その役柄とのギャップに驚いたファンも多いようです。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。(文:橋酒 瑛麗瑠)