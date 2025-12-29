「かっこよすぎ神」竹内涼真、バキバキ肉体の撮影秘話を明かす「もう、官能的過ぎて」「誰も勝ち目なし」
「かっこよすぎ神」竹内涼真、バキバキ肉体の撮影秘話を明かす「もう、官能的過ぎて」「誰も勝ち目なし」
俳優の竹内涼真さんは12月27日、自身のInstagramを更新。ムキムキの肉体を見せた撮影の裏話を公開しました。
【投稿】バキバキ肉体の撮影の秘話
「え、勝男 どうしちゃったの」竹内さんは「寒すぎて鳥肌が立っていた事は内緒な」とつづり、写真を8枚載せています。4、5枚目以外は竹内さんのソロショットです。シャツを着て、鍛え上げられた上半身を見せています。格好良く決めていますが、寒かったようですね。
コメントでは、「頑張ったね」「かっこよすぎ神」「え、勝男 どうしちゃったの」「勝男とのギャップすごいかっこいい」「もう、官能的過ぎて好き過ぎる」「一切寒そうに見えなかった！！」「もう世界一、かっこいい。誰も勝ち目なし」「どんな役も完璧に演じられて凄いです」などの声が上がりました。
別投稿でも肉体美を披露18日の投稿でも上半身の肉体美を見せていた竹内さん。9日に最終回を迎えたドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBS系）にて海老原勝男を演じていた竹内さんですが、その役柄とのギャップに驚いたファンも多いようです。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。(文:橋酒 瑛麗瑠)
外部サイト