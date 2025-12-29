【2025年版】北海道民が選んだ「街の幸福度（駅）」ランキング！ 2位「中央図書館前A」、では1位は？
大東建託は、北海道居住の20歳以上の男女3万7148人を対象に「街の幸福度（駅）」に関する調査を行い、「いい部屋ネット 街の幸福度（駅）ランキング2025＜北海道版＞」として結果を発表しました。調査は2021年〜2025年の回答（一部2019年・2020年の回答を含む）をもとに集計しています。
本記事では、北海道民が選んだ「街の幸福度（駅）」ランキングを紹介します。
居住者からは「家族みな元気で仲良く生きていること。平和で素敵な日本に生まれたこと」「したいことは何でもできる。旅行（国内旅行、海外旅行）に行きたければ行ける」「喫茶店に行くことが趣味であり、そこへのアクセス及び店舗が多い」といった声が寄せられています。
居住者からは「とても素敵な夫と再婚できたこと。一緒に起業して、順風満帆で毎日とても楽しく笑って過ごせる事」「いつも側であたたかく支えてくれるパートナーがいる」「家族にいつでも会える」といった声が寄せられています。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:綾乃岬)
2位：中央図書館前A駅／評点73.8／偏差値74.5中央図書館前A（石山通・中央図書館前・電車事業所前・ロープウェイ入口を統合）は、市内最大の図書館を中心とした暮らしやすいエリアに位置しています。商業施設や学校、公園など生活関連施設が充実し、豊平川や藻岩山の自然を身近に感じながら都心アクセスも良好です。
居住者からは「家族みな元気で仲良く生きていること。平和で素敵な日本に生まれたこと」「したいことは何でもできる。旅行（国内旅行、海外旅行）に行きたければ行ける」「喫茶店に行くことが趣味であり、そこへのアクセス及び店舗が多い」といった声が寄せられています。
1位：上富良野駅／評点73.9／偏差値74.83年連続で1位となった上富良野駅（JR富良野線）は、空知郡上富良野町の自然豊かな町に位置しています。ラベンダー畑や十勝岳連峰を望む風光明媚な環境と、スーパー・医療機関など生活利便施設が駅周辺に揃う住みやすさが支持されています。
居住者からは「とても素敵な夫と再婚できたこと。一緒に起業して、順風満帆で毎日とても楽しく笑って過ごせる事」「いつも側であたたかく支えてくれるパートナーがいる」「家族にいつでも会える」といった声が寄せられています。
