昨年8月にタレントのやす子（27）に対する不適切投稿で活動休止し、プロレスラーとして再出発することを発表したフワちゃん（年齢非公表）が29日、東京・両国国技館で行われた女子プロレス「スターダム」の大会に出場。2年8カ月ぶりとなるプロレス再デビュー戦で師匠・葉月（28）と激闘を見せたが最後は強烈なダイビングセントーンの前に沈んだ。

再び羽ばたく、そして世界に羽ばたく――。ピンクの大きな羽を付けフワちゃんが満員の観客の前に登場。お笑い芸人のZAZYの羽を借りてプロレス界で再デビューする、そして世界に再び「フワちゃん」を発信する決意表明だった。

激闘後、ピンクの羽について「昨日の夜にZAZYの家に借りに行きました。ZAZYは3種類貸してくれたんだけど…アレ（ピンクの羽）が唯一ゲートを通った。残り2つは引っかかっちゃったからアレにしました」と明かし、「本当にふざけているわけではなくて、本当に入場を盛り上げたくて（やった）。本当に怒らないでください…有田さん（くりぃむしちゅー）にまた怒られちゃう（笑い）。アレでみんなにワクワクしてもらいたくてZAZYに借りに行きました」と笑顔。「これ（大会）が終わったら返しに行く。今日見に来てるし」と言って報道陣を笑わせた。