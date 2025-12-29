俳優の吉田鋼太郎（66）が、28日に放送されたTBSのグルメバラエティー「バナナマンのせっかくグルメ！！」（日曜後7・00）に出演。家が近所だという俳優仲間を紹介した。

この日は「ラストマン―全盲の捜査官―」で共演した吉田羊と一緒に、千葉県成田市でグルメ探し企画に参加。登場するなり、吉田羊から「鋼太郎さん、格好いいですね」と衣装を褒められた吉田鋼太郎は「ちょっと1個いいですか？」と切り出した。

「朝支度していたら、マネジャーから電話がかかってきて、“すいません。きょう衣装がつなぎ縛り”だと見落としていました」と、つなぎ服限定での番組出演だと知らせていなかったことを謝罪されたという。

「どうすんだ？」となった吉田鋼太郎は「よし、と思って。小栗旬くん、家が近所なんですよ。小栗旬のところに行って、これ借りてきました」と、まさかの人物から借用した衣装だと告白した。

これには吉田羊も「これ、小栗くんの？マジっすか？」と大笑い。スタジオのバナナマンも「すげーな」と仰天し、サバンナ高橋も「スタイリスト・小栗旬？」と目を白黒させていた。

吉田鋼太郎は、小栗旬の私服でその後もグルメロケで敢行。若々しい姿をお茶の間にも届けた。