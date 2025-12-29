Âç¿ÎÅÄ¸ü¤¬Ç¯¶â¼õµë³Û¤ò¹ðÇò¡¡¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÈÇÏ¾ì¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¡ÖÁ´ÆüËÜ¤Ã¤Æ¼Ò²ñÊÝ¸±¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤ÎÂç¿ÎÅÄ¸ü¡Ê£¶£¸¡Ë¤¬£²£¹ÆüÊüÁ÷¤Î¡ÖÄ¶¤·¤é¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤é¡¡³¹¹Ô¤¯¿Í¤«¤éÂçÊª·Ý¿Í¤Þ¤Ç¡Ä³§¤µ¤ó¤ÎÇ¯¶â³Û¤Ï¤¤¤¯¤é¡©¶ØÃÇÄ´ºº¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢¼«¿È¤ÎÇ¯¶â³Û¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Âç¿ÎÅÄ¤Ï£±£µºÐ¤Ç¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÈÇÏ¾ì¤µ¤ó¤ËÄï»ÒÆþ¤ê¡£²¼ÀÑ¤ß»þÂå¤Î¤ª¾®¸¯¤¤¤Ï¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÈÇÏ¾ì¤µ¤ó¤«¤é¼êÅÏ¤·¤Ç¡¢·î£³Ëü±ß¡£ÆþÌç¤«¤é£±Ç¯¸å¤Ë¥ê¥ó¥°¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢£±»î¹ç¤Î¥Õ¥¡¥¤¥È¥Þ¥Í¡¼¤Ï£µ£°£°£°±ß¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¿Íµ¤¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤Ê¤êÁ´À¹´ü¤ÎÇ¯¼ý¤Ï£²£°£°£°Ëü±ßÄ¶¡£¤½¤Î»È¤¤Æ»¤Ï¤Ä¤¤¤ÆÂç¿ÎÅÄ¤Ï¡Ö¼Ö¤À¤Ê¡£ÇÏ¾ì¤µ¤ó¤¬¥¥ã¥Ç¥é¥Ã¥¯¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¿¤«¤é¡¢¥¥ã¥Ç¥é¥Ã¥¯Çã¤Ã¤¿¤è¤Í¡£¤½¤ì¤«¤é¥Ü¥ë¥Ü¤È¥²¥ì¥ó¥Ç¡Ê¥Ù¥ó¥Ä¡Ë¤òÇã¤Ã¤¿¤è¤Í¡££³Âæ¤¯¤é¤¤¼Ö»ý¤Ã¤Æ¤¿»þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÃùÃß¤·¤è¤¦¤È¤«Ï·¸å¤ËÈ÷¤¨¤è¤¦¤È¤«Á´Á³»×¤ï¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡×¤ÈÇÉ¼ê¤Ë»¶ºâ¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡Ç¯¶â³Û¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤ÈÂç¿ÎÅÄ¤Ï¡Ö¡Ê£²¤«·î¤Ç¡Ë£²£µ¡Á£²£¶Ëü±ß¤«¤Ê¡£Á´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ã¤Æ¼Ò²ñÊÝ¸±¤À¤Ã¤¿¡£¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÈÇÏ¾ì¤µ¤ó¤Ï¤½¤³¤Ï¥Ô¥·¥Ã¤È¤·¤Æ¤¿¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤é¼Ò²ñÊÝ¸±¡¢¸üÀ¸Ç¯¶â¡×¤È²óÅú¤·¤¿¡£
¡¡¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÈÇÏ¾ì¤µ¤ó¤¬Î¨¤¤¤¿Á´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ÏÁª¼ê¤Î¾Íè¤Î¤¿¤á¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ë²ÃÆþ¡£Âç¿ÎÅÄ¤Ï¡ÖËÍ¤Ï¤½¤Î»þ¡¢»Ò¶¡¤À¤«¤éÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¥ï¥±¤Ç¤¹¤è¡£¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ã¤ÆÍðË½¤À¤Ê¤È»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÈÇÏ¾ì¤µ¤ó¤ÏÁ¡ºÙ¤Ê¿Í¤Ç¡Ø¤ª¤¤¡¢¾Íè¤Á¤ã¤ó¤ÈÀ¸¤¤ë¤ó¤À¤¾¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£