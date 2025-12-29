17LIVE、『ポーカーチェイス』との冠コラボトーナメントを開催
ライブ配信アプリ｢17LIVE(イチナナ)」が、ジャパンオープンポーカーツアーが開催するアジア最大規模のポーカーイベント「JOPT 2026 Tokyo #01」に協賛し、期間中の2025年12月29日および12月31日に、バトロワ式オンラインポーカーゲーム『ポーカーチェイス』との冠コラボトーナメントを開催する。
「ペットと年越し! 〜『月刊わんこ』に載りたいわん〜」
○「ポーカーチェイス」との特別ブースも設置
「17LIVE」では同イベント会場において「ポーカーチェイス」との特別ブースを設置し、ドリンクチケット 1 枚で参加できる『17 秒ピッタリ タイマーチャレンジ』も開催。見事、17秒ぴったりでタイマーを止めることができた人には冠コラボトーナメントへの参加が叶う招待券や、限定オリジナルパーカーなどがプレゼントされる。
【編集部MEMO】
｢17LIVE(イチナナ)」は、日本最大級のライブ配信アプリ。すでにライブ配信を行っているライバーや、まだライブ配信を行ったことがない人に対して、ライブ配信を楽しんでもらいたいという思いのもと、日々さまざまなコラボレーション企画やイベントを開催している。
「ペットと年越し! 〜『月刊わんこ』に載りたいわん〜」
「17LIVE」では同イベント会場において「ポーカーチェイス」との特別ブースを設置し、ドリンクチケット 1 枚で参加できる『17 秒ピッタリ タイマーチャレンジ』も開催。見事、17秒ぴったりでタイマーを止めることができた人には冠コラボトーナメントへの参加が叶う招待券や、限定オリジナルパーカーなどがプレゼントされる。
【編集部MEMO】
｢17LIVE(イチナナ)」は、日本最大級のライブ配信アプリ。すでにライブ配信を行っているライバーや、まだライブ配信を行ったことがない人に対して、ライブ配信を楽しんでもらいたいという思いのもと、日々さまざまなコラボレーション企画やイベントを開催している。