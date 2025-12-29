ツーハッチのカウントダウンSALE！50人に1人が半額に♪年末特典満載！

2025年12月26日(金)19:00より、インナーブランド「ツーハッチ」では、カウントダウンSALEがスタート！お買い物金額が半額になるチャンスが50人に1人の確率で訪れ、さらに人気アイテムが最大25%オフで手に入る大チャンス。新しい年を心地よく迎えるためのインナーやルームウェアが揃ったこのセール、2026年のカウントダウンをお得に楽しんでみませんか？

50人に1人が半額！ツーハッチカウントダウンSALEの特典



ツーハッチのカウントダウンSALEでは、特別なチャンスが盛りだくさん！50人に1人の確率で「お買い物金額が半額」になる大チャンスが待っています。

さらに、このセールでお好きなアイテムと応募チケットをカートに入れて購入するだけで、注文番号の末尾が【25】の場合にお得な半額が適用されます。

運試し感覚で参加できるこのセール、ぜひお見逃しなく♡

EDWARD BROWN新作コレクション登場！表参道限定ストアで触れる極上カシミヤ

人気アイテムが最大25%オフ！2026年に向けて新しいインナーをゲット



新しい年に向けて心地よく過ごすためのアイテムが勢揃い！

ツーハッチのカウントダウンSALEでは、ランジェリーからルームウェア、インナーまで人気商品が最大25%オフで手に入ります。

たとえば、【Leene コデマリレースカシュクールブラ&ショーツセット】が\4,380から\3,285に、【ナチュ盛りtype ブラモネ リブキャミソール】が\2,980から\2,384に。

毎日の心地よさを提供するアイテムを、今だけのお得な価格でゲットできます！

数量限定の新春福袋も登場！即日完売必至の人気アイテム



2026年を記念した【\2026福袋】が1月1日(木)0:00より解禁！毎年即日完売する大人気アイテムが詰まった福袋は、早い者勝ち。

その他にもオフィシャルサイト限定の福袋や、人気ブラやショーツが詰め合わせになったお得なセットが多数登場予定です。

新年のお買い物をお得に楽しむために、このチャンスを逃さないでくださいね♡

カウントダウンSALE＆新春福袋で2026年をお得にスタート！



ツーハッチのカウントダウンSALEでは、お買い物金額が半額になるチャンスや、人気アイテムが最大25%オフになるお得なセールが開催中！

さらに新春福袋も登場し、2026年を心地よく迎えるためのアイテムをお得に手に入れるチャンスです。この機会をお見逃しなく、特別なセールで新年を最高のスタートを切りましょう♡