【義母…コソコソ月2万】「毎月3万のお小遣い渡しているのに！」母に愚痴る＜第3話＞#4コマ母道場
夫婦のお小遣い事情は、家庭によってさまざまです。毎月決まった額をお小遣いにするご家庭もあれば、収入から一定額を家計に入れ、残りを自由に使うというご家庭もあるでしょう。お小遣いのかたちは本当にそれぞれ。今回は、そんな「夫婦のお小遣い」をめぐるお話です。主人公は、夫がお小遣いとは別に受けている“ある援助”がどうしても気に入らないようで……！？
第3話 聞いてー！
【編集部コメント】
アカネさんのお母さんは、余計な詮索をあまりしない性格。加えて世帯が変わったこともあり、アカネさんもユウノスケさんとの出来事をお母さんには話していませんでした。そのため「内緒は嫌ねぇ」の反応にアカネさんは安心したようです。それにしても、ユウノスケさんのお小遣いは月々3万円だったのですね。そこにお義母さんの援助がいくらかあるとなれば、かなり潤っていることでしょう。これではアカネさんが腹を立てるのも理解できます。
原案・ママスタ 脚本・ふみまる 編集・横内みか
