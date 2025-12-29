à¤¹¤±¤¹¤±á¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¡Ö¤¢¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¡Ä¡×Ì¾ÃµÄåÄÅÅÄ¡¦¿¹»³Ì¤Í£¤Ë¡Ö¥Ç¥í¥ê¥¢¥ó¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¯¤ì¡×¡Ö¥Ð¥é¤·¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤Í¡©¡×¡Ö¤³¤ÎÆü¤Ï»Å»öÆþ¤ì¤ó¤È¤¤¤Æ¡×
¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¤Î¥É¥ì¥¹»Ñ
¡¡TBS¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¿åÍËÆü¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡×Æâ¤Î¿Íµ¤´ë²è¡ÖÌ¾ÃµÄåÄÅÅÄ¡×¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿½÷Í¥¡¦¿¹»³Ì¤Í£(¤ß¤å¤¦¡¢25)¤ÎÅê¹Æ¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö2026Ç¯3·î15Æü º£¤«¤é¤¢¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¡¢¡¢¡¢26ºÐ1ÆüÌÜ¤ËÇ°´ê¤Î¡¢¡¢¡¢¡×¤È¡¢²¿¤ä¤é´Þ¤ß¤ò»ý¤¿¤»¤ÆX¤Ë¥³¥á¥ó¥È¡£ÃÂÀ¸Æü¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¹ðÃÎ¤Î¤è¤¦¤À¤¬¡¢29Æü»þÅÀ¤Ç¾ÜºÙ¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡ÖÁá¤¯¤ß¤ó¤Ê¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Ã¡ª¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Á´ÂÎ¤ËÁ¡ºÙ¤Ê¥ì¡¼¥¹¤¬¤Û¤É¤³¤µ¤ì¤¿¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¤Î¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ç¤¿¤¿¤º¤à¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅº¤¨¤ÆÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¥Ç¥í¥ê¥¢¥ó¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¯¤ì¡×¡ÖÄÅÅÄ¤µ¤ó¤¬¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ë¡Ö¤³¤ÎÆü¤Ï»Å»öÆþ¤ì¤ó¤È¤¤¤Æ¡Ù¤È»Ø¼¨¤·¤Æ¤ë³¨¤¬Éâ¤«¤ó¤À¡×¡Ö¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÁ°Æü¤Ë¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤«¤é¤Î¡¢15Æü¤Ï¥Ð¥é¤·¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤Í¡©¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¿¹»³¤Ï¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥À¥¤¥¢¥ó¡×ÄÅÅÄÆÆ¹¨¤Ë¤è¤ë¿Íµ¤´ë²è¡ÖÌ¾ÃµÄåÄÅÅÄ¡×¤Ë¡¢ÄÅÅÄ¤Î¥µ¥Ý¡¼¥ÈÌò¤Ç¤¿¤Ó¤¿¤ÓÅÐ¾ì¡£ÄÅÅÄ¤¬¤¾¤Ã¤³¤ó¤È¤Ê¤ê¡¢24Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¥¥¹¤¬¼Â¸½¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£