¡Ö¤³¤È¤´¤È¤¯·ÝÇ½³¦¤ò¡Ä¡×à¼ö¤¤¤Î¥Ô¥ó¥¯¥Ð¥¤¥¯á¤Ë¸Ù¤¬¤ëÂçÅçÍ³¹áÎ¤¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤¤¤¸¤ê¤¹¤®¤ë¤ÈÉÔ¹¬¤¬¡×¡Ö¼ö¤¤¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¤¦¤Ë¡×
¡Ö²¶¤¬Ì¾ÉÕ¤±¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×SLP¹æ¤È¤Ï
¡¡¥Ð¥¤¥¯¹¥¤¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÂçÅçÍ³¹áÎ¤¤¬à¼ö¤¤¤Î¥Ð¥¤¥¯á¤È¤´ÂÐÌÌ¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂçÅç¤ÎYouTube¤Ëà¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°»Õ¾¢á¤³¤È¡¢¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î°æ¸ÍÅÄ½á¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¡Ö¤³¤Î¥Ð¥¤¥¯¤ò¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤¸¤Ã¤¿Êý¤¬¤³¤È¤´¤È¤¯·ÝÇ½³¦¤ò¤ªµÙ¤ß¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦°æ¸ÍÅÄ¤Î°¦¼Ö¡¢¥ÉÇÉ¼ê¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Ï¡¼¥ì¡¼¥À¥Ó¥Ã¥É¥½¥ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö²¶¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥Ô¥ó¥¯¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¡Ö»Ò¶¡¤¿¤Á¤ËÀâÌÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È°æ¸ÍÅÄ¤¬ÀâÌÀ¤Ëº¤¤ë¡ÖSLP(¥½¡¼¥×¥é¥ó¥É¥Ô¥ó¥¯)¡×¿§¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¥Ð¥¤¥¯¤Ë¡¢ÂçÅç¤¬¡Ö¥½¡¼¥×¥é¥ó¥É¥Ñ¡¼¥×¥ë¡×¿§¤Î¥Ë¥Ã¥È¤Ç¸Ù¤ëÍÍ»Ò¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡ÂçÅç¤ÈSLP¤Î¤´ÂÐÌÌ¤Ë¡Ö¡Ø¼ö¤¤¤Î¥Ô¥ó¥¯¡Ùw¤Ç¤âSLP¹æ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡ÖSLP¤É¤Ã¤«¤ÎÅÉÎÁ¥á¡¼¥«¡¼¤«¤é½ãÀµ¥«¥é¡¼¥³¡¼¥É½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¡ÖÂçÅç¤µ¤ó¤Î¥Ð¥¤¥¯°¦¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¡ÖSL¥Ñ¡¼¥×¥ë¥Ë¥Ã¥È¿Íµ¤½Ð¤Á¤ã¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¡Ö¤½¤Î¥Ô¥ó¥¯¤ò¤¤¤¸¤ê¤¹¤®¤ë¤ÈÉÔ¹¬¤¬¤ª¤È¤º¤ì¤Þ¤¹¤è¡×¡Ö¤æ¤«¤ê¤ó¤Ë¼ö¤¤¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¤¦¤Ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£