¡ÖÎÞ»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×27ºÐ¤ÇµÞÀÂ¤·¤¿ryuchell¤µ¤ó¡Ä7ºÐ¤Ò¤È¤êÂ©»Ò¤ò¤Ú¤¨¤¬¸ª¼Ö¡Ö»÷¤Æ¤ë¡×¡ÖÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Í¡×¡Öryuchell¤Î¾Ð´é»×¤¤¤À¤·¤¿¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡Öryuchell¤â¤ª¶õ¤Ç´î¤ó¤Ç¤ë¤Í¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤Ú¤¨¤¬2023Ç¯¤ËµÞÀÂ¤·¤¿¥¿¥ì¥ó¥Èryuchell¤µ¤ó(µýÇ¯27)=²Æì¸©½Ð¿È=¤ÎÂ©»Ò¤È¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Ë¤ÏÂçÀÚ¤ÊÆü¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¤Æ¤Û¤·¤¤¡¡ËèÇ¯¤³¤Î½Ö´Ö¤ò°ì½ï¤ËÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¢¤¿¤·¤Ï¹¬¤»¤Ç¤¹¡¡¤ß¤ó¤Ê¸µµ¤¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤è¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¤Ú¤¨¤Ë¸ª¼Ö¤ò¤µ¤ì¤¿ryuchell¤µ¤ó¤ÎÂ©»Ò¤¬¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤òÁ÷¤ë»Ñ¤¬¤È¤é¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¥ê¥ó¥¯·¯Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Í¡×¡ÖÎÞ»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤³¤ÎÅê¹Æ¡×¡Ö¥ê¥ó¥¯¤¯¤ó¤ÎÊ·°Ïµ¤ryuchell¤Ë±×¡¹»÷¤Æ¤¤Æ¤ë¤Í¡×¡Öryuchell¤â¤ª¶õ¤Ç´î¤ó¤Ç¤ë¤Í¡×¡Öryuchell¤Î¾Ð´é»×¤¤¤À¤·¤¿¡×¡Öº£Ç¯¤â¤Ú¤¨¤Á¤ã¤ó¤¬ÂçÀÚ¤ÊÌò³ä¤ò¤·¤¿¤ó¤À¤Í¡ª¤ß¤ó¤Ê¹¬¤»¤½¤¦¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡ryuchell¤µ¤ó¤Ï2016Ç¯¤Ëpeco¤È·ëº§¡£18Ç¯¤ËÄ¹ÃË¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¤â22Ç¯¤ËÎ¥º§¡£23Ç¯7·î13Æü¡¢peco¤¬¡Ö7·î12Æü¡¢ryuchell¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈSNS¤ÇÊó¹ð¤·¤¿¡£